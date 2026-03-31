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2월 산업생산 2.5%↑, 5년 8개월 만에 최대 폭…중동 사태 미반영

유영규 기자
작성 2026.03.31 08:27 조회수
2월 산업생산 2.5%↑, 5년 8개월 만에 최대 폭…중동 사태 미반영
▲ 지난 12일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

2월 산업생산 증가율이 2.5%로 5년 8개월 만에 최대를 기록했습니다.

소비는 보합세를 보였고, 설비투자도 13% 넘게 큰 폭으로 늘었습니다.

다만 2월 말 발발한 중동 사태의 영향은 반영되지 않은 수치입니다.

국가데이터처가 오늘(31일) 발표한 '2월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전산업생산지수(계절조정)는 118.4(2020년=100)로 전달보다 2.5% 증가했습니다.

2020년 6월(2.9%) 이후 최대 증가 폭입니다.

산업생산은 작년 12월 1.2% 증가했다가 올해 1월 0.9% 감소한 뒤 다시 증가했습니다.

광공업 생산은 5.4% 늘었습니다.

역시 2020년 6월(6.6%) 이후 최대 폭입니다.

반도체(28.2%)와 비금속광물(15.3%) 등이 증가한 영향이 컸습니다.

서비스업 생산(서비스 소비)은 0.5% 증가했습니다.

소비 동향을 보여주는 소매판매액지수는 전월과 같은 수준을 유지했습니다.

설비투자지수는 전월 대비 13.5% 증가했습니다.

건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 19.5% 급증했습니다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.8포인트(p) 상승했습니다.

향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.6p 올랐습니다.

(사진=연합뉴스)
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