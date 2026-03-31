중동 전쟁 한 달 만에 시총 840조 원 증발…'삼전닉스'만 372조 원↓

▲ 삼성전자·SK하이닉스

중동 전쟁으로 인해 3월 한 달간 국내 증시 상장사 전체 시가총액이 840조 원가량 증발한 것으로 나타났습니다.국내 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스에서만 합산 372조 원이 빠져나갔습니다.오늘(31일) 한국거래소에 따르면 전날인 지난 30일 유가증권시장의 시가총액(이하 외국주 포함)은 4천347조 9천260억 원으로 중동전쟁 발발 직전 거래일인 지난달 27일 5천146조 3천731억 원보다 798조 4천470억 원 감소했습니다.유가증권시장 전체 시가총액은 코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치인 6,307.27을 기록했던 지난달 26일 5천199조 9천615억 원까지 불어난 바 있습니다.같은 기간 코스닥 시장 시가총액은 655조 2천988억 원에서 612조 7천928억 원으로 42조 5천59억 원 줄었습니다.유가증권시장과 코스닥 시장 시가총액을 합하면 3월 한 달 사이 총 840조 9천529억 원이 사라진 것입니다.중동 지역 정세 불안에 따른 극심한 변동성으로 인해 하루에만 시가총액 수백조 원이 왔다 갔다 하는 상황입니다.전쟁 발발 직후인 지난 3일 유가증권시장 시가총액은 전날 대비 376조 9천396억 원이 빠져나갔고, 주가가 12.06% 폭락한 4일에는 역대 최대 규모인 574조 4천866억 원이 사라지며 시가총액이 4천194조 9천468억 원까지 쪼그라들었습니다.지난 3∼30일 국내 증시를 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시가총액 감소분은 371조 9천574억 원으로, 전체의 44.2%에 달했습니다.삼성전자는 지난달 27일 1천281조 6천16억 원에서 전날 1천43조 6천321억 원, SK하이닉스는 756조 1천772억 원에서 622조 1천891억 원으로 각각 18.6%와 17.7% 줄었습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 중동 전쟁 장기화 우려로 인한 투자 심리 위축에 더해 최근 구글이 메모리 사용량을 6분의 1 수준으로 줄일 수 있는 기술인 '터보퀀트'를 내놓으면서 매수세가 크게 약해졌습니다.이외에도 중동 전쟁에 따른 원재료 가격 인상 우려가 큰 현대차, HD현대중공업 등의 시가총액도 이달 들어 각각 30.0%, 20.4% 감소했습니다.유안타증권 김용구 연구원은 "앞으로의 증시 방향성은 미국 지상군 실제 투입 여부가 관건이 될 것"이라면서 "휴전 시 V자 반등이 기대된다"고 말했습니다.키움증권 한지영 연구원은 "지난주 반도체주 급락을 초래했던 터보퀀트 사태 여진의 진정 여부를 주시해야 한다"며 "주중 터보퀀트의 긍정적인 내러티브와 부정적인 내러티브 간 공방전이 되겠다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)