BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 정상…미국 싱글·앨범 1위

▲ 방탄소년단(BTS) 5집 앨범 '아리랑'

그룹 방탄소년단, BTS가 5집 앨범 '아리랑'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 오른데 이어 타이틀곡 '스윔(SWIM)으로 싱글 차트 '핫 100' 1위까지 석권했습니다.빌보드는 현지시간 30일 차트 예고 기사를 통해 BTS의 '스윔'이 엘라 랭글리의 '추진 텍사스'(Choosin' Texas)와 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'(Man I Need) 등을 제치고 '핫 100' 정상을 차지했다고 밝혔습니다.BtS가 '핫 100' 차트에서 1위를 차지한 것은 이번이 일곱 번째입니다.이들은 지난 2020년 '다이너마이트'(Dynamite·3주)로 케이팝 최초 빌보드 싱글 차트 1위를 차지한 이래 '새비지 러브'(Savage Love·2020년·1주), '라이프 고스 온'(Life Goes On·2020년·1주), '버터'(Butter·2021년·10주), '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance·2021년·1주), '마이 유니버스'(My Universe·2021년·1주)로 1위에 오른 바 있습니다.이로써 BTS는 1958년 8월 '핫 100' 차트가 시작된 이래 비틀스(20회),슈프림스(12회), 비지스(9회), 롤링 스톤스(8회)에 이어 다섯 번째로 1위를 많이 차지한 그룹이 됐다고 빌보드측은 밝혔습니다.빌보드는 또한 "'스윔'이란 단어가 제목에 포함된 사상 첫 번째 '핫 100' 1위 곡"이라고도 전했습니다.'핫 100'은 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 가장 중요한 차트로, 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출됩니다.'스윔'은 이번 차트 집계 기간 스트리밍 1천530만 건, 에어플레이 1천530만 건, 디지털·실물 싱글 합산 판매량 15만 4천 건을 각각 기록했습니다.이 노래는 또한 역대 '핫 100'에서 1위를 기록한 1천190번째 곡이자, 차트에 1위로 데뷔한 88번째 곡이 됐습니다.'스윔'은 이외에도 '스트리밍 송' 차트 2위, '라디오 송' 차트 18위, '디지털 송 세일즈' 1위를 기록했습니다.BTS의 5집 '아리랑'이 인기를 끌면서 타이틀곡 '스윔' 외에 다른 수록곡 다수도 '핫 100' 차트에 진입할 것으로 전망됩니다.지금까지 '핫 100' 차트에서 1위에 오른 한국 가수는 BTS와 BTS 멤버 지민·정국뿐입니다.케이팝 장르로는 지난해 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'이 '핫 100' 1위를 기록한 바 있습니다.'스윔'은 삶의 파도 속에서도 계속 헤엄쳐 나아가겠다는 자세를 노래한 얼터너티브 팝 장르의 곡입니다.이 곡은 앞서 지난 27일 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 자체 최고 순위인 2위를 기록했습니다.