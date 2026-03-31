1. "협상 불발 시 하르그섬·발전소 폭파하고 끝낼 것"



트럼프 미국 대통령이 이란과 종전 협상이 불발되면 이란의 하르그섬과 발전소를 모두 초토화하겠다고 경고했습니다. 백악관도 이란에게 황금 같은 협상 기회를 거부하지 말라고 압박했습니다.



2. 이란·헤즈볼라, 이스라엘 산업도시 '합동 공격'



이란과 헤즈볼라는 이스라엘 산업도시 하이파를 합동 공격했습니다. 긴장이 고조되면서 미국 서부텍사스산 원유 가격은 2022년 이후 처음으로 100달러를 넘겼습니다.



3. 종량제 봉투 '사재기'까지…"심각한 상황"



전쟁 불안으로 종량제 봉투 사재기가 계속되자 정부가 불안 심리 달래기에 나섰습니다. 이재명 대통령은 세계적 에너지 위기가 잠이 안 올 정도로 심각한 상황이라고 진단했습니다.



4. 차량 충돌로 전기차 화재…1명 사망



어젯(20일)밤 충남 보령시에서 자동차 충돌 사고로 전기차에서 불이 나 30대로 추정되는 운전자가 숨졌습니다. 경기도 광주에선 공장에서 불이 나 건물 5개 동이 불에 탔습니다.