중국 헤이룽장성서 상업용 건물 무너져 7명 사망

▲ 건헤이룽장성 건물 붕괴 현장

중국 헤이룽장성에서 노래방과 훠궈 식당 등이 운영되던 상업용 건물이 무너져 7명이 사망하고 2명이 구조됐습니다.30일 중국 중앙TV(CCTV)에 따르면 29일 자정쯤 헤이룽장성 하이린시의 상업용 건물 일부가 무너지며 내부에 있던 7명이 사망했습니다.매몰됐던 9명 가운데 2명은 구조됐으며 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다.이들은 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 무너진 건물은 1층에는 훠궈 식당이, 2층에는 노래방 등이 운영되는 상업용 건물입니다.사고 당시 건물 내 상가들은 평소와 마찬가지로 영업 중인 상태였으며, 큰 굉음과 함께 건물 일부가 무너진 것으로 알려졌습니다.목격자들에 따르면 건물 중간 부분이 갑자기 무너지며 3층이 1층까지 내려앉았고, 사망자 일부는 붕괴한 잔해 아래 깔린 것으로 전해졌습니다.현지 당국은 30일 오전 11시 구조 작업을 종료했으나, 건물 붕괴의 구체적인 원인을 여전히 조사 중입니다.(사진=신화통신 캡처, 연합뉴스)