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[날씨] 전국 출근길 '봄비'…서울 19도·광주 21도

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작성 2026.03.31 06:32 조회수
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3월의 마지막 날 봄비가 내리고 있습니다.

현재 레이더 영상 보시면 호남과 제주는 비가 대부분 잦아들었고요.

그 밖의 지역은 오전까지 비가 더 내리다 그치겠습니다.

예상 강수량 보시면 서울을 비롯한 대부분 지역에 5mm 안팎분의 강원 영서에는 5에서 10mm, 동해안 지역은 오후까지 5에서 20mm의 비가 더 이어지겠습니다.

오늘(31일) 전국 하늘 흐리다 오후부터 구름 개겠습니다.

강수의 영향으로 오늘 인천을 제외한 대부분 지역의 대기 질 보통 수준을 보이겠습니다.

한편 영남 해안과 제주는 강풍주의보가 유지 중인 가운데 오후까지 바람이 무척 강하게 불겠습니다.

현재 기온 보겠습니다.

서울이 11도, 대전 10.4도, 대구 10.8도, 광주 11.5도 가리키고 있고요.

한낮에 서울이 19도, 대구 18도, 대전 20도, 광주 21도로 대체로 온화하겠습니다.

내일은 중서부를 제외한 전국 곳곳에 약하게 비가 내리겠고요.

다가오는 토요일 전국에 또 한 차례 비 예보가 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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