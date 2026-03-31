추가 구속에도…"징역갈 일 없다" 여전히 활개

<앵커>



사적인 보복 테러를 대신해주는 조직의 텔레그램 방에선 저희 단독 보도 이후에도 징역 살 일 없다면서 경찰 수사를 얕잡아보는 글이 올라오고 있습니다. 하지만 조직망을 파악할 수 있는 윗선들은 이미 구속돼 있고, 어제(30일)도 행동 대원 하나가 추가로 구속됐습니다.



동은영 기자입니다.



<기자>



아파트 복도 바닥에 누군가를 비방하는 내용의 유인물이 뿌려져 있고, 한 남성이 현관문 앞에 무언가를 뿌립니다.



잠시 뒤, 벽에는 빨간 글씨가 새겨지고 인분이 발라져 있습니다.



닷새 전, 새벽 경기 의왕의 한 아파트에서 벌어진 사적 보복 테러 인증 영상입니다.



보복 테러를 하고 이를 촬영한 30대 남성 A 씨는 주거 침입과, 재물 손괴, 명예훼손 등 혐의로 구속됐습니다.



경찰 조사에서 A 씨는 '급전이 필요한 사람'을 찾는다는 SNS 광고를 보고 보복 테러 조직이 운영하는 텔레그램 방에 참여했고, 그곳에서 테러 지시를 받은 뒤 이를 이행했다고 진술한 걸로 파악됐습니다.



[A 씨 : (인분은 어디서 구하신 건가요) ….]



지난주 해당 조직의 윗선인 팀장급 인사 2명과 배달의 민족 외주사에 위장 취업해 고객 정보를 빼돌렸던 조직원이 구속된 데 이어 행동대원이 추가로 구속되는 등 경찰 수사는 탄력을 받고 있습니다.



하지만, 이 조직의 텔레그램 방은 여전히 성업 중입니다.



"불법이 아닌 정상적인 일을 하는 것"이라며 행동대원을 모집하는 글과 함께, "징역 갈 일 없다"며 경찰 수사를 비웃는 듯한 글까지 올라왔습니다.



경찰은 해당 텔레그램 방과 관련된 윗선과 조직원 검거에 속도를 내는 한편, 유사한 형태로 운영되는 단서가 포착된 다른 텔레그램 방들에 대해서도 수사를 확대하고 있습니다.



(영상취재 : 최대웅·양지훈, 영상편집 : 이승진)