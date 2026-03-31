충돌 사고 후 전기차 화재, 1명 사망…공장 화재도

<앵커>



어젯(30일)밤 충남 보령시에서 달리던 전기차가 승용차를 들이받고 큰 불이 났습니다. 30대 남성으로 추정되는 전기차 운전자는 심한 화상을 입고 숨졌습니다.



밤사이 사건사고, 박재연 기자입니다.



<기자>



차량이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 부서진 채 완전히 불에 탔습니다.



어젯밤 10시 반쯤, 충남 보령시의 한 도로에서 전기차와 승용차가 충돌하는 사고가 났습니다.



사고 후 전기차에서 불이 났고, 소방이 출동해 30분 만에 불길을 잡았습니다.



30대 남성으로 추정되는 운전자는 차 안에서 심한 화상을 입은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.



다른 승용차에 타고 있던 50대 여성 운전자 등 2명은 경상을 입은 것으로 파악됐습니다.



경찰은 차량이 빗길에 미끄러지면서 사고가 났을 가능성 등을 조사하고 있습니다.



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어젯밤 8시 10분쯤엔 경기 광주시의 한 공장에서 불이 났습니다.



신고를 받고 출동한 소방은 불이 주변 야산이나 다른 공장으로 옮겨 붙을 가능성이 있다고 보고 밤 8시 반쯤 대응 1단계를 발령했습니다.



다행히 공장 안에 있던 2명은 불이 난 뒤 대피해 인명 피해는 없었습니다.



2시간 반 만에 큰 불길이 잡혔고, 공장 건물 5개 동과 보관돼 있던 의류와 건축자재 등이 불에 탔습니다.



이 화재로 연기가 많이 나면서 광주시도 밤 8시 50분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들에게 안전에 유의할 것을 당부하기도 했습니다.



(영상편집·신세은, 화면제공 : 보령소방서·경기도소방재난본부·시청자 송영훈)