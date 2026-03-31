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그림 한 장 때문에 '폐쇄'…이란 커피 전문점서 어땠길래

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작성 2026.03.31 08:09 조회수
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이란의 한 유명 프랜차이즈 커피 전문점이 하루 아침에 정부로부터 폐쇄 조치를 당해 화제입니다.

그림 한 장 때문이라는데, 바로 확인해 보시죠.

의자 위로 빗방울이 쏟아지는 듯한 그림입니다.

이란의 한 유명 커피 전문점이 선보인 포장용 커피컵인데요.

그런데 당국은 이 그림이 미국과 이스라엘의 공습 상황을 연상시키고, 이란 최고지도자를 조롱한 것으로 해석될 수 있다고 문제를 제기했습니다.

보라색 의자는 아야톨라 알리 하메네이의 집무실 의자를, 또 쏟아지는 빗방울은 투하된 폭탄을 상징한다는 의혹인데요.

카페 측은 해당 컵이 논란이 불거지기 전 이미 각 매장으로 배포된 디자인이라고 해명했지만, 결국 당국의 폐쇄 조치를 피하지 못했습니다.

전문가들은 이 카페가 2022년 히잡 시위 당시 시민들이 모이던 장소로 활용됐던 점도 이번 조치에 영향을 줬을 가능성이 있다고 보고 있습니다.

(화면출처 : X @newsbombgr, @GhonchehAzad, @DejaLogic, 유튜브 @amagroups)
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