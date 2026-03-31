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튀르키예서 이란 발사 탄도미사일 4번째 격추

제희원 기자
작성 2026.03.31 01:26 조회수
튀르키예서 이란 발사 탄도미사일 4번째 격추
▲ 이번으로 4번째 튀르키예를 향해 날아가던 이란의 탄도미사일을 요격했다. (자료사진)

튀르키예 국방부는 현지시간 30일 이란에서 발사된 탄도미사일이 격추됐다고 밝혔습니다.

튀르키예 국방부는 성명에서 "이란에서 발사돼 튀르키예 영공으로 진입한 것으로 확인된 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 방공시스템에 의해 무력화됐다"고 밝혔습니다.

앨리슨 하트 나토 대변인도 "나토가 튀르키예를 향해 날아가던 이란의 탄도미사일을 다시 한번 성공적으로 요격했다"고 확인했습니다.

튀르키예와 나토 양측 모두 미사일 진입 위치나 잔해 낙하 여부, 사상자 발생 여부 등은 언급하지 않았습니다.

이란 미사일이 튀르키예로 향한 것은 지난 4일부터 이번까지 총 네 번째입니다.

세 번째 미사일이 날아들었던 지난 13일에는 미군 전술핵무기가 보관된 것으로 알려진 튀르키예 남부 아다나의 인지를르크 공군기지에서 공습경보가 올렸습니다.

다만 이란은 튀르키예를 겨냥해 미사일을 쏜 적이 없다고 부인했습니다.
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