경기 광주 유통공장 화재 2시간반 만에 초진…5개동 건물 전소

▲ 30일 오후 8시 9분쯤 경기 광주 유통공장에 화재가 발생했다.

오늘(30일) 밤 8시 10분쯤 경기 광주시 매산동의 한 유통공장에서 불이 났습니다.공장에는 관계자 등 2명이 있었으나 자력으로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았습니다.다만 공장 5개 동과 내부에 보관된 의류, 건축자재, 일회용품 등이 불에 탔습니다.불이 인접 유리공장으로도 옮겨 붙으면서 건물과 집기 등이 일부 훼손됐습니다.소방당국은 화재 확산 우려에 따라 밤 8시 반쯤 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령하고 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 등 90여 명을 투입해 진화작업을 벌였습니다.이어 신고 2시간 30분 만인 오후 10시 40분쯤 큰 불길을 잡고 오후 10시 47분 대응 단계를 해제했습니다.화재로 인한 연기 등이 다량 발생하자 광주시는 밤 8시 50분쯤 재난문자를 발송해 인근 주민들의 주의를 당부했습니다.불이 난 공장은 철근 콘크리트 구조의 900여㎡짜리 단층 건물로 5개 동으로 구성돼 있습니다.경찰과 소방당국은 불을 모두 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침입니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)