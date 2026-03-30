프로농구 DB, 2연승…3위 SK 1경기 차 추격

▲ DB 헨리 엘런슨의 공격

프로농구 원주 DB가 정규리그 막바지 연승을 거두며 3위 서울 SK의 뒤를 쫓았습니다.DB는 울산 동천체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 울산 현대모비스를 90대 81로 물리쳤습니다.지난 28일 고양 소노의 11연승 도전을 저지한 데 이어 연승을 수확한 DB는 시즌 31승 21패를 기록, 4위를 유지했습니다.DB는 3경기를 남긴 5위 소노에 3.5경기 차로 앞서며 4위 이내 순위는 일단 확보했으며, 3위 SK와의 승차는 1경기로 좁혔습니다.반면 현대모비스는 4연패 늪에 빠지며 17승 34패로 8위에 머물렀습니다.DB는 1쿼터부터 헨리 엘런슨이 12점을 몰아넣으며 32대 20으로 기선을 제압했고, 전반을 45대 37로 마쳤습니다.3쿼터 다시 엘런슨이 18점 6리바운드를 몰아치는 원맨쇼를 펼친 덕분에 DB는 70대 63으로 근소한 우위를 이어갔습니다.4쿼터엔 레이션 해먼즈를 앞세운 현대모비스의 반격이 거세게 펼쳐지며 3분 55초를 남기고 79대 78로 전세가 뒤집히기도 했으나 DB는 정효근과 이선 알바노의 연속 3점포로 재역전한 뒤 리드를 지켜냈습니다.엘런슨은 양 팀 최다 30점에 리바운드 10개를 곁들여 승리에 앞장섰고, 알바노도 21점 14어시스트로 더블더블을 작성했습니다.정효근이 15점을 보탰습니다.DB의 승리가 결정된 4쿼터에서 알바노가 9점, 정효근이 7점으로 공격을 주도했습니다.현대모비스에선 해먼즈가 29점 10리바운드로 분투했고, 이승현이 10점 9리바운드를 기록했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)