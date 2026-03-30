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[날씨/XR] 3월 마지막 날 '봄비' 흠뻑…낮 20도 안팎

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작성 2026.03.30 21:01 조회수
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오늘(30일)도 서울은 낮 기온이 20도를 웃도는 따뜻한 날씨가 이어졌습니다.

주말부터 사흘 연속 올봄 최고 기온을 경신했는데요.

한편 충청 이남을 중심으로 지금 건조함을 달래주는 비가 내리고 있는데요, 밤사이 전국으로 확대되겠고 내일 오전까지 이어지겠습니다.

특히 이번 비는 남해안과 동해안 그리고 제주를 중심으로 흠뻑 쏟아지겠습니다.

많게는 60mm 이상이 내리겠고요, 서울 등 그 밖의 중부 지방에는 5에서 30mm의 비가 내리겠습니다.

다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.

지금 저기압의 중심이 제주 부근 해상을 지나고 있고요, 전국에 비구름이 뒤덮고 있습니다.

차츰 저기압은 동쪽으로 이동하면서 내일 새벽부터 동해안과 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠습니다.

비는 내일 오전 중에 대부분 그치겠지만 동해안은 오후까지 이어지는 곳이 있겠고요, 또 대기질은 대체로 보통 수준을 회복하겠습니다.

비가 그쳐도 기온은 크게 떨어지지는 않겠습니다.

서울이 10도로 오늘과 비슷하게 출발하겠고 낮 기온 서울이 20도, 광주가 21도까지 크게 오르겠습니다.

수요일에는 일부 동쪽 지역에 비가 조금 오겠고요, 다가오는 토요일 또 전국에 비 예보가 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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