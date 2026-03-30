"돈 걷고 책 강매"…국힘 서울시당, 조사 착수

<앵커>



국민의힘 서울 마포갑 당원협의회에서 지역구 의원이 시의원과 구의원을 상대로 돈을 걷고 책을 강매했단 의혹이 불거져 서울시당이 진상 조사에 나섰습니다. 당협위원장인 조정훈 의원은 의혹을 전면 부인하고 있습니다.



김형래 기자의 보도입니다.



<기자>



서울 마포갑 지역구의 국민의힘 시의원과 구의원 3명은 오늘(30일) 기자회견을 열어 해당 지역구 당협위원장인 조정훈 의원이 측근인 구의원을 통해 '당협 운영비' 명목으로 돈을 걷었단 의혹을 제기했습니다.



[소영철/국민의힘 서울시의원 (마포갑) : 시의원에게 매월 30만 원, 구의원에게 매월 20만 원씩 18개월 동안 정기적으로 금전을 갹출했습니다. 어디에 어떻게 쓰였는지 단 한 번도 투명하게 공개된 적이 없습니다.]



또 조 의원의 책을 시·구의원 한 사람당 1백 권씩 할당해 구매할 것을 강요했단 주장도 폈습니다.



[소영철/국민의힘 서울시의원 (마포갑) : 하급 선출직 공직자에게 경제적 부담을 전가한 명백한 갑질이자 비윤리적 행태입니다.]



이에 대해 조 의원은 시·구의원들이 회비를 모았단 사실도 알지 못했고, 확인해 보니 이미 전액 반환된 상태였다면서 자신은 돈을 받은 적도, 지시한 적도 없다고 반박했습니다.



또 책은 지지자들이 자발적으로 구매했을 뿐 공천 등과 연계한 강요는 없었다고 강조했습니다.



관련 의혹에 대해 경찰도 내사에 착수한 가운데, 국민의힘 서울시당은 마포갑 지역구에 대한 시당 차원의 조사에 돌입했다고 밝혔습니다.



서울시당은 지난 2022년 지방선거와 관련해 공천헌금 의혹이 불거진 서울 관악을 지역구에 대해서도 수사로 사실관계가 밝혀질 때까지 당협위원장과 공천 협의를 중단하고, 해당 선거구의 시·구의원 후보자를 재공모하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)