6인 첫 TV토론서 '각축'…대구 민심 들어보니

<앵커>



국민의힘 대구시장 경선후보 6명이 조금 전 첫 TV 토론회에서 맞붙었습니다.



국민의힘 공천 갈등에, 민주당 김부겸 전 총리의 출마까지 더해지며 대구시장 선거에 전국적 관심도 커지고 있는데, 현장 민심은 어떨지 김보미 기자가 대구에 다녀왔습니다.



<기자>



오늘(30일) 저녁에 열린 국민의힘 대구시장 경선후보 6명의 첫 TV 토론회.



초선 의원 유영하 후보는 산업 구조의 대전환을 강조했고,



[유영하/국민의힘 대구시장 경선후보 : 고부가 가치 산업 구조로 대구를 전환해서 다음 세대에 물려줘야….]



4선 의원 윤재옥 후보는 정치적 경륜을 내세웠습니다.



[윤재옥/국민의힘 대구시장 경선후보 : 여러 직책을 거치는 동안 여야를 뛰어넘는 신뢰의 토대를….]



대구 동구청장 출신인 이재만 후보는 풍부한 행정 경험을,



[이재만/국민의힘 대구시장 경선후보 : 동대구역 개발해 미래 먹거리를 기획하고 성공시켰습니다.]



3선 의원 추경호 후보는 '경제 전문가 리더십'을 강조했고,



[추경호/국민의힘 대구시장 경선후보 : 실행으로 결과를 만들어낼 경제 전문가 시장이 필요합니다.]



초선 의원 최은석 후보는 기업가 출신 실물경제 전문가론을,



[최은석/국민의힘 대구시장 경선후보 : 대구 경제를 살릴 수 있는 실물경제 전문가, 일 잘하는 사람을….]



지난 21대 의원 출신인 홍석준 후보는 지역 일꾼론을 내세웠습니다.



[홍석준/국민의힘 대구시장 경선후보 : 동장부터 경제국장까지 대구시에서 24년을 했고.]



그렇다면 지방 선거를 두 달가량 앞둔 지금 대구 시민들의 생각은 어떤지 직접 들어봤습니다.



이젠 변화가 필요한 만큼 민주당에 눈길이 간단 의견에,



[권오혁/대구 달서구 : 성장이 멈춘 도시가 40년째 이어지고 있고 지금 청년들 다 떠나가고 시대의 변화에 따라서 이재명 정부와 함께….]



그래도 국민의힘에 힘을 실어줘야 한단 의견으로 엇갈리는데,



[윤선호/대구 북구 : (국민의힘을) 한번 더 믿어보고 싶어요. (지지율 떨어지는 게) 사실 마음이 많이 아파요. 서로 견제가 좀 되는 게 있으면 좋겠는데 많이 이번에 약해졌단 느낌을 받거든요.]



오늘 '보수의 심장' 대구에선 보수 야당에 대한 쓴소리를 확연히 많이 들을 수 있었습니다.



[장기수/대구 수성구 : 자기들끼리 싸우고 지지고 볶고 하는데 투표할 마음이 없다고, 똘똘 뭉쳐도 지금은 힘들거든.]



정치권이 쇠락한 지역경제를 살려주길 바라는 마음을 담은 목소리도 컸습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 원형희)