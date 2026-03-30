BTS '아리랑' 놓고 갈등…논란에도 빌보드 1위

<앵커>



BTS의 새 앨범 '아리랑'의 제작 과정을 담은 다큐멘터리가 공개되면서 멤버들의 의견이 앨범에 제대로 반영되지 않았다는 논란이 불거졌습니다. 하지만 앨범은 유럽에 이어 미국 빌보트 차트에서도 1위로 진입하며 영향력을 입증했습니다.



김경희 기자입니다.



<기자>



지난 21일 BTS의 광화문 컴백 무대 첫 곡엔 아리랑 선율이 포함됐습니다.



그런데, 이를 둘러싸고 내부 고민과 갈등이 있었단 사실이 지난 주말 공개된 다큐멘터리를 통해 알려졌습니다.



[방시혁/하이브 의장·BTS 총괄 프로듀서 : (외국인들이) '아리랑'의 후렴구를 따라 부르는 신(장면)은 엄청나게 아이코닉할(상징적일) 거예요. 이거는 결국 (멤버들이) 원하시는 대로 하실지라도 내가, 논의도 안 해 보기에는 '되게 큰 걸 버리는 것 같은데'라는 느낌이에요.]



[제이홉 : (제게 고르라고 하면, 아리랑이) 좀 짧은 버전인데 적당하게 '아리랑'을 쳐 주고, 뭔가 그냥 오버 안 하는 거 같은….]



[RM : (새 앨범에서) 제일 중요한 게, '그래서 어디까지 갈래? 어디까지 네가 변화할 거고, 어디까지 주장할 거야?']



새 앨범 '아리랑'의 타이틀곡 선정과, 영어 가사 등을 놓고도 멤버들은 다양한 의견을 개진했는데, 최종 결과물엔 담기지 않았다고 팬들은 지적합니다.



소속사가 멤버들의 의견을 제대로 반영하지 않았단 비판과, 토론을 거쳐 결정된 사안이라는 주장이 온라인을 뜨겁게 달구고 있습니다.



논란에도 BTS의 새 앨범은 주요 국가 음악 차트를 석권하고 있습니다.



영국과 프랑스, 독일 앨범 차트에서 정상을 차지한 데 이어, 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에도 1위로 진입했습니다.



BTS의 앨범이 '빌보드 200' 1위로 직행한 건 일곱 번째입니다.



이번 성적은 지난 2014년 '빌보드 200'이 스트리밍과 디지털 다운로드 횟수까지 앨범 판매량으로 환산해 더하기 시작한 이후 그룹으로서는 최고치라고 빌보드 측은 밝혔습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 박나영, 영상출처 : NETFLIX, HYBE LABELS, BANGTANTV)