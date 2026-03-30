뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

추가 구속에도…경찰 비웃듯 "징역 갈 일 없다"

동은영 기자
작성 2026.03.30 20:44 수정 2026.03.30 20:55 조회수
PIP 닫기
<앵커>

사적 보복 테러 조직 관련 속보로 이어갑니다. 지난주 윗선들이 처음 구속됐다는 소식 저희가 전했었는데, 오늘(30일)도 행동대원이 추가로 구속됐습니다. 이 조직이 운영하는 텔레그램방에선 "징역 갈 일 없다"며 경찰 수사를 조롱하는 듯한 글까지 올라왔습니다.

보도에 동은영 기자입니다.

<기자>

아파트 복도 바닥에 누군가를 비방하는 내용의 유인물이 뿌려져 있고, 한 남성이 현관문 앞에 무언가를 뿌립니다.

잠시 뒤, 벽에는 빨간 글씨가 새겨지고 인분이 발라져 있습니다.

닷새 전, 새벽 경기 의왕의 한 아파트에서 벌어진 사적 보복 테러 인증 영상입니다.

보복 테러를 하고 이를 촬영한 30대 남성 A 씨는 오늘(30일) 주거 침입과, 재물 손괴, 명예훼손 등 혐의로 구속됐습니다.

경찰 조사에서 A 씨는 '급전이 필요한 사람'을 찾는다는 SNS 광고를 보고 보복 테러 조직이 운영하는 텔레그램 방에 참여했고, 그곳에서 테러 지시를 받은 뒤 이를 이행했다고 진술한 걸로 파악됐습니다.

[A 씨 : (인분은 어디서 구하신 건가요) ….]

지난주 해당 조직의 윗선인 팀장급 인사 2명과 배달의 민족 외주사에 위장 취업해 고객 정보를 빼돌렸던 조직원이 구속된 데 이어 행동대원이 추가로 구속되는 등 경찰 수사는 탄력을 받고 있습니다.

하지만, 이 조직의 텔레그램 방은 여전히 성업 중입니다.

"불법이 아닌 정상적인 일을 하는 것"이라며 행동대원을 모집하는 글과 함께, "징역 갈 일 없다"며 경찰 수사를 비웃는 듯한 글까지 올라왔습니다.

경찰은 해당 텔레그램 방과 관련된 윗선과 조직원 검거에 속도를 내는 한편, 유사한 형태로 운영되는 단서가 포착된 다른 텔레그램 방들에 대해서도 수사를 확대하고 있습니다.

(영상취재 : 최대웅·양지훈, 영상편집 : 이승진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지