대학 건물들 폐허로…"미국 대학도 공격" 경고

<앵커>



미국과 이란의 협상 가능성이 거론되고 중재 움직임이 빨라질수록, 이스라엘과 이란의 공방은 격렬해지고 있습니다. 이스라엘 공습에 이란 대학은 폐허가 됐고, 이란 역시 이스라엘 공업 지대를 타격하며 맞서고 있는 가운데, 네타냐후 이스라엘 총리는 레바논 남부 지역에 대한 공격을 확대하라고 지시했습니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



교실 바닥이 깨진 유리로 뒤덮였고, 물리학과 건물은 형체를 알아볼 수 없을 만큼 무너져 내렸습니다.



현지시간 29일, 이스라엘이 핵 연구 시설이라는 이유로 테헤란의 이란 과학기술대학교를 공습했습니다.



이번 전쟁으로 이란 내 수십 개 대학이 피해를 입은 것으로 전해졌습니다.



테헤란과 인근 알보르즈주의 전력 시설도 공습을 받아 대규모 정전 사태가 벌어졌습니다.



[모스타파 라자비 마샤디/이란 에너지부 차관 : 카라지 시 입구에 있는 송전탑에 파편이 부딪혀 송전소가 가동을 중단했고 고압 변전소 5~6곳이 손실됐습니다.]



이란도 거세게 반격에 나섰습니다.



이스라엘 남부 베르셰바 인근 산업단지와 북부 하이파 정유시설에 이란 미사일이 떨어져 화재가 발생했습니다.



쿠웨이트에서는 발전소와 담수화 시설이 피격돼 인도 국적 근로자 1명이 숨졌습니다.



이란은 자국 내 대학 공격에 대한 보복으로 카타르와 uae 등 중동 내 미국 대학 분교를 공격하겠다고 경고했습니다.



이스라엘과 헤즈볼라의 교전이 이어지는 레바논 남부에서는 인도네시아 국적 유엔 평화유지군 1명이 숨졌습니다.



이스라엘 네타냐후 정권은 14조 원 넘는 국방 예산을 추가하고, 레바논 내 영토 확장을 강화하고 있습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : 레바논에서의 침공 위협을 완전히 차단하고, 대전차 미사일 발사를 국경에서 밀어내기 위해 기존의 안보 완충지대를 더욱 확장하라고 방금 지시했습니다.]



전쟁 한 달 동안 이란에서 1천937명이 숨졌고 레바논에서도 1천100명이 희생되는 등 인명피해는 계속 늘고 있습니다.



(영상편집 : 이승열)