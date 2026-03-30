'1억 공천헌금' 강선우·김경, '부패담당' 중앙 형사1단독 배당

▲ 김경 전 시의원-강선우 의원

시의원 공천을 대가로 1억 원을 주고받은 혐의로 재판에 넘겨진 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원 사건이 서울중앙지법 형사1단독 판사에 배당됐습니다.오늘(30일) 법조계에 따르면 서울중앙지법은 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 강 의원과 김 전 의원 사건을 형사1단독 이춘근 부장판사에 배당했습니다.두 사람의 만남을 주선한 강 의원의 전 보좌관 남 모 씨도 함께 재판 받습니다.형사1단독 재판부는 부패, 교통 사건을 담당합니다.이 부장판사는 지난 1월 위례 신도시 개발 특혜 의혹으로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 대장동 민간업자 일당의 1심에서 무죄를 선고한 바 있습니다.지난해 2월에는 시청역 역주행 사고로 10여 명의 사상자를 낸 운전자의 1심에서 금고 7년 6개월을 선고했으며, 작년 1월에는 대장동 민간업자 김만배 씨에게 수십억 원을 빌리고 1천만 원대 이자를 면제받은 혐의로 기소된 홍선근 머니투데이 회장의 1심에서 벌금 1천500만 원을 선고하기도 했습니다.강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구의 한 호텔에서 만나 공천 대가로 1억 원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의로 지난 27일 구속기소 됐습니다.당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었습니다.김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐습니다.(사진=연합뉴스)(사진=연합뉴스)