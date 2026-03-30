[자막뉴스] 40도 고열' 버티며 출근한 교사…"아파서 눈물 나" 마지막 메시지

독감에 걸려 40도 가까운 고열에 시달리면서도 출근을 계속하다 숨진 경기도 부천의 20대 유치원 교사가 의식불명에 빠지기 직전 지인들에게 고통을 호소한 메시지가 공개됐습니다.



전국교직원노동조합은 청와대 앞에서 기자회견을 열고 숨진 A 교사가 독감에 걸려 앓는 와중에도 유치원에 출근해 근무해야 했던 자세한 정황을 폭로했습니다.



전교조 조사 결과 A 교사는 지난 1월 19일부터 24일까지 발표회 준비를 위해 고강도 육체노동을 이어가고, 퇴근 후에도 늦은 밤까지 보고서를 쓰며 재택근무를 했습니다.



A 교사는 신입생 환영회 준비까지 맡게 되면서 토요일 휴무도 반납하며 출근했고, 이날 자정부터 고열을 동반한 독감 증세가 시작됐습니다.



A 교사는 26일 월요일 퇴근 후 병원 진료 시간이 끝나 치료를 받지 못했고, 다음 날 저녁에야 B형 독감 확진 판정을 받은 것으로 드러났습니다.



A 교사는 원장에게 "몸 관리 좀 더 신경 썼어야 했는데 죄송하다"며 "마스크를 쓰고 출근하겠다"고 얘기했고, 그 이후에도 38도와 39도 넘는 고열에 시달렸지만 이틀 동안 출근하고, 30일 밤 목에서 피가 나와 뒤늦게 응급실로 이송됐습니다.



A 교사가 응급실에 이르기 전까지 지인들과 나눈 메시지를 보면 "너무 아파서 눈물 나. 집 가려고", "컨디션 너무 안 좋아" 등 여러 차례 고통을 호소한 것으로 드러났습니다.



의식불명에 빠진 A 교사는 2주간 중환자실에서 치료를 받았지만 지난달 14일 결국 숨졌습니다.



질병관리청과 교육부의 시설별 인플루엔자 관리 지침에 따르면 감염병을 앓거나 감염된 것으로 의심되는 학생 또는 교직원에 대해 등교를 중지시킬 수 있지만, 의무가 아닌 권고 사항입니다.



전교조는 "법정 감염병 발병 시 교사의 병가 사용 승인을 의무화하고 실효성 있는 대체 인력 체계를 구축해야 한다"고 정부에 대책 마련을 촉구했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)