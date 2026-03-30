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[자막뉴스] 40도 고열' 버티며 출근한 교사…"아파서 눈물 나" 마지막 메시지

신정은 기자
작성 2026.03.30 18:01 조회수
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독감에 걸려 40도 가까운 고열에 시달리면서도 출근을 계속하다 숨진 경기도 부천의 20대 유치원 교사가 의식불명에 빠지기 직전 지인들에게 고통을 호소한 메시지가 공개됐습니다.

전국교직원노동조합은 청와대 앞에서 기자회견을 열고 숨진 A 교사가 독감에 걸려 앓는 와중에도 유치원에 출근해 근무해야 했던 자세한 정황을 폭로했습니다.

전교조 조사 결과 A 교사는 지난 1월 19일부터 24일까지 발표회 준비를 위해 고강도 육체노동을 이어가고, 퇴근 후에도 늦은 밤까지 보고서를 쓰며 재택근무를 했습니다.

A 교사는 신입생 환영회 준비까지 맡게 되면서 토요일 휴무도 반납하며 출근했고, 이날 자정부터 고열을 동반한 독감 증세가 시작됐습니다.

A 교사는 26일 월요일 퇴근 후 병원 진료 시간이 끝나 치료를 받지 못했고, 다음 날 저녁에야 B형 독감 확진 판정을 받은 것으로 드러났습니다.

A 교사는 원장에게 "몸 관리 좀 더 신경 썼어야 했는데 죄송하다"며 "마스크를 쓰고 출근하겠다"고 얘기했고, 그 이후에도 38도와 39도 넘는 고열에 시달렸지만 이틀 동안 출근하고, 30일 밤 목에서 피가 나와 뒤늦게 응급실로 이송됐습니다.

A 교사가 응급실에 이르기 전까지 지인들과 나눈 메시지를 보면 "너무 아파서 눈물 나. 집 가려고", "컨디션 너무 안 좋아" 등 여러 차례 고통을 호소한 것으로 드러났습니다.

의식불명에 빠진 A 교사는 2주간 중환자실에서 치료를 받았지만 지난달 14일 결국 숨졌습니다.

질병관리청과 교육부의 시설별 인플루엔자 관리 지침에 따르면 감염병을 앓거나 감염된 것으로 의심되는 학생 또는 교직원에 대해 등교를 중지시킬 수 있지만, 의무가 아닌 권고 사항입니다.

전교조는 "법정 감염병 발병 시 교사의 병가 사용 승인을 의무화하고 실효성 있는 대체 인력 체계를 구축해야 한다"고 정부에 대책 마련을 촉구했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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