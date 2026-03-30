환율, 중동발 불안에 1,520원 넘어…금융위기 이후 처음

▲ 30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원/달러 환율이 표시돼 있다

원/달러 환율은 30일 중동발 불안 지속에 1,520원을 넘어섰습니다.환율이 1,520원 위로 뛴 것은 금융위기 이후 처음입니다.이날(30일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 4시 43분쯤 1,521.1원까지 올랐습니다.오후 3시 30분 주간 거래를 전 거래일보다 6.8원 오른 1,515.7원으로 마친 뒤 이어진 야간 거래에서 상승 폭이 확대됐습니다.이는 글로벌 금융위기 때인 지난 2009년 3월 10일(장중 최고 1,561.0원) 이후 17년여 만의 최고치입니다.환율은 4.5원 오른 1,513.4원으로 출발한 뒤 상승 폭이 점차 확대되는 흐름을 보였습니다.KB국민은행 기준 공항 환전 환율은 1,583.9원까지 치솟았습니다.지난 주말 중에도 나아지지 않은 중동 상황이 환율 상승 압력으로 작용한 모양새입니다.미국이 지상전을 준비하는 것으로 알려진 가운데 예멘의 친이란 무장 정파 후티가 참전하며 긴장이 한층 고조됐습니다.이에 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 100달러, 브렌트유는 115달러를 각각 넘기는 등 국제 유가가 주 초부터 일제히 급등했습니다.달러는 강세를 지속했습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 닷새 연속 올라 장중 100선을 훌쩍 넘었습니다.현재는 0.072 오른 100.257 수준입니다.외국인 투자자 이탈도 원화 가치 하락에 일조했습니다.이날 유가증권시장에서 외국인은 2조 1천335억 원어치 주식을 순매도한 것으로 집계됐습니다.기관은 8천831억 원, 개인은 8천973억 원을 각각 순매수했습니다.오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 948.78원으로, 전 거래일 같은 시각 기준가(945.25원)보다 3.53원 상승했습니다.엔/달러 환율은 0.575엔 내린 159.703엔입니다.장 초반 160.458엔까지 치솟아 지난 2024년 7월 11일(장중 최고 161.757엔) 이후 1년 8개월여 만에 최고를 기록했습니다.엔/달러 환율은 미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관이 장중 "지금과 같은 상황이 계속된다면 머지않아 단호한 조치를 취할 것"이라고 구두 개입에 나서면서 하락 전환했으나, 여전히 높은 수준입니다.(사진=연합뉴스)