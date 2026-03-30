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[자막뉴스] 하루 만에 휘발유 214원 인상? 산업부 장관 주유소 긴급 점검

김태원 기자
작성 2026.03.30 17:58 조회수
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2차 석유최고가격제 시행 뒤 휘발유 가격을 대폭 인상한 주유소에 대해 정부가 불시 점검에 나섰습니다.

산업통상부는 오늘(30일) 김정관 장관이 범부처 합동점검단과 함께 서울 소재 한 자영 주유소를 불시 방문했다고 밝혔습니다.

이 주유소는 2차 석유 최고가격제 시행 첫날인 지난 27일 가격을 인상했는데, 그 전날 대비 하루 만에 휘발유는 214원, 경유는 216원 인상한 것으로 파악됐습니다.

이는 2차 최고가격 인상 폭인 유류당 210원보다도 높은 수치입니다.

더군다나 해당 주유소는 1차 최고가격제 시행 당시 확보해 둔 저렴한 기존 재고 물량이 소진되기도 전에 가격을 과도하게 올린 것 아니냐는 의심을 받고 있습니다.

이에 따라 합동 점검단은 판매가격 인상 수준의 적정성과 주유소의 수급 및 재고 상황, 비정상적 유통거래 여부 등을 집중적으로 점검했습니다.

정부는 확보한 자료를 정밀 분석해 위법행위가 발견될 시 관련 법령에 따라 제재를 부과할 방침입니다.

또한 이번 합동점검으로 확인된 사항을 바탕으로 가격 동향과 시장 상황에 대한 모니터링을 보다 강화하고, 위법행위 적발 시 관련 법령에 따른 행정처분을 할 계획입니다.

김 장관은 "최근 국제유가 상승으로 현장의 어려움이 큰 점은 충분히 이해한다"면서도 "정부는 최고가격제를 통해 가격 상승폭을 억제하고 있음에도 이를 초과하는 급격한 가격 인상은 국민 부담을 가중하고 시장 신뢰를 저해할 우려가 있다"고 지적했습니다.

또 김 장관은 "향후 유가 상승을 틈탄 불합리한 가격 인상과 시장교란 행위에 대해 범부처 차원에서 엄정 대응할 것"이라고 강조했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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