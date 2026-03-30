고액 주담대 가산금리 오른다…4월부터 최대 0.25%p↑

▲ 서울 한 금융기관 앞에 게시된 주택담보대출 광고

다음 달부터 2억 4천900만 원이 넘는 고액의 신규 주택담보대출(주담대)에 적용되는 가산금리가 최대 0.25%포인트(p) 오를 것으로 전망됩니다.30일 금융권에 따르면 은행권은 다음 달 1일부터 정부의 주택금융 신용보증기금(주신보) 출연요율 산정 기준 변화에 따라 주담대 금리를 조정할 예정입니다.앞서 정부는 고액 주담대 관리 강화를 위해 대출금액이 클수록 주신보 출연요율을 높게 산정하도록 산정 방식을 개편했습니다.기존에는 변동·고정 금리 및 분할·일시 상환 여부 등 대출 유형에 따라 출연요율을 0.05∼0.30% 범위 내에서 차등 적용했는데, 앞으로는 전체 금융 기관의 전년도 평균 대출 금액을 기준으로 이보다 많은 고액 주담대에 더 높은 출연요율을 부과합니다.구체적으로 ▲ 평균 대출금의 0.5배 이하 0.05% ▲ 0.5배 초과∼1배 이하 0.13% ▲ 1배 초과∼2배 이하 0.27% ▲ 2배 초과 0.30% 등으로 출연요율을 적용합니다.주택금융공사가 은행권에 통지한 지난해 전체 은행의 평균 주담대 금액은 2억 4천900만 원입니다.이에 따라 다음 달부터 2억 4천900만 원이 넘는 장기·고정금리형 주담대를 비거치식·분할 상환으로 받는 고객의 출연요율은 기존에 0.05%에서 0.27%로 오릅니다.평균 대출금의 두 배인 4억 9천800만 원 초과 대출자에게는 0.30%의 출연요율이 적용됩니다.은행들은 출연요율을 포함한 대출 비용을 반영해 가산 금리를 산정하기 때문에, 이 경우 비슷한 폭의 금리 인상이 불가피할 것으로 보입니다.한 주요 시중은행의 우대요율 등을 적용한 최종 출연요율은 0.01∼0.20% 수준으로 파악됐습니다.이 은행의 경우 4억 9천800만 원 초과 고액 대출자의 출연요율은 최대 0.19%p 오르게 됩니다.다만, 고액 대출자가 아닌 경우 오히려 금리가 낮아지는 경우도 생길 수 있습니다.오는 6월부터는 은행들이 지급준비금, 예금자보호법에 따른 보험료 등의 비용을 대출 가산 금리에 반영하지 못하도록 한 개정 은행법이 시행될 예정입니다.신용보증기금·기술보증기금 등 보증기금 출연금은 출연요율의 50% 이하 범위에서만 반영할 수 있게 됩니다.(사진=연합뉴스)