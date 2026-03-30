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배민, '사적 보복' 관련 SBS 보도에 "피해 입은 고객에 진심으로 사과"

홍영재 기자
작성 2026.03.30 16:24 조회수
배민, '사적 보복' 관련 SBS 보도에 "피해 입은 고객에 진심으로 사과"
▲ 우아한형제들

배달의 민족 운영사 우아한형제들이 오늘(30일) 자사 고객상담 외주업체에서 발생한 고객정보 유출 사건과 관련해 "피해를 입은 고객께 진심으로 사과드린다"며 재발 방지 대책을 추진하겠다고 밝혔습니다.

앞서 SBS는 지난 27일 사적 보복 테러 조직이 배달의 민족 고객 정보를 무단 유출해 범죄에 활용했다고 보도했습니다.

우아한형제들은 입장문을 통해 "이번 사건에 대해 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "경찰 수사에 적극 협조하고 있으며, 후속 조치를 신속히 이행하고 있다"고 전했습니다.

이어 "수사기관을 통해 정보 악용이 확인된 건에 대해 선제적으로 개인정보보호위원회에 신고를 완료했다"고 덧붙였습니다.

또 "정보가 조회됐을 가능성이 있는 고객들에게도 해당 사실을 신속히 통보하고 있다"며 "추가 피해가 확인되거나 수사기관 요청이 있을 경우 필요한 조치를 취하겠다"고 강조했습니다.

회사 측은 해당 외주업체에 대한 고객 정보 관련 전수 감사를 실시한 뒤 계약 해지 절차를 진행 중입니다.

아울러 상담 인력 채용 기준 강화와 관리 실태 점검 등을 통해 내부 통제를 강화할 방침입니다.

앞서 서울 양천경찰서는 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 투척하는 등 보복 대행 범죄를 벌인 일당을 검거했습니다.

이들은 텔레그램을 통해 의뢰받은 뒤 범행에 쓰일 개인정보를 얻기 위해 배민 외주업체에 상담사로 위장 취업해 고객 정보를 빼돌린 것으로 조사됐습니다.

(사진=우아한형제들 제공, 연합뉴스)
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