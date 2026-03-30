백현, 美 NBC '켈리 클락슨 쇼' 출연…미공개곡 무대 선보인다

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 미국 '켈리 클락슨 쇼'에 출연한다.



소속사 INB100(아이앤비백)은 "백현이 오는 30일(현지 시각) 방송되는 미국 NBC 대표 데이타임 토크쇼 '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)'에 출연해 무대를 펼친다"고 밝혔다. '켈리 클락슨 쇼'는 세계적인 뮤지션이자 그래미 어워드 수상자인 켈리 클락슨이 진행하며, 에미 어워드를 3차례 수상한 미국의 대표적인 인기 프로그램이다.



이날 방송에서 백현은 미공개곡 'Magic On The Floor(매직 온 더 플로어)' 무대를 선사할 예정이다. 앞서 서울 앙코르 콘서트와 미국 라스베이거스 공연에서 선공개되며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈던 만큼, 이번 방송을 통해 선보일 백현의 완성도 높은 퍼포먼스에 이목이 집중된다.



특히 백현은 최근 라스베이거스의 상징적인 공연장인 'Dolby Live at Park MGM(돌비 라이브)'에서 개최한 'BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas(백현 라이브 [레버리] 인 라스베이거스)'를 성공적으로 마무리하며 글로벌 인기를 입증한 바 있다. 이번 '켈리 클락슨 쇼' 출연은 라스베이거스 공연의 열기를 이어가는 동시에, 백현의 글로벌 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대된다.



한편, 백현은 지난해부터 시작된 첫 솔로 월드 투어를 통해 전 세계 28개 지역에서 공연을 성료하며 글로벌 영향력을 증명해 온 만큼, 올 한 해 펼쳐질 다채로운 활동에도 기대가 모인다.



사진=켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show) 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)