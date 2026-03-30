"2,800억 탈루"…강남3구·기업형 임대업자 세무조사

<앵커>



국세청이 강남 3구, 한강벨트에 아파트를 5채 이상 가진 다주택 임대업자 등 15개 사업자에 대한 세무조사를 실시합니다. 조사 대상이 된 사업자들의 탈루 혐의 금액만 2천800억 원에 이릅니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



국세청 세무조사 대상이 된 사업자들은 강남 3구와 한강벨트를 포함해 서울 아파트를 5채 이상 가진 7개 다주택 임대업자와 아파트를 100채 이상 가진 5개 기업형 주택 임대업자입니다.



할인 분양 등 허위광고로 아파트를 임대 후 고가로 분양한 업체 3곳도 세무조사를 받습니다.



[안덕수/국세청 조사국장 : 일부 다주택 임대업자들이 각종 세제 혜택을 누리면서도 주택임대수입을 과소 신고하거나 경비를 과다하게 신고하는 등 마땅히 내야 할 세금을 탈루한 사실이 확인되었습니다.]



이들 15개 업체의 탈루 혐의 금액만 약 2천800억 원에 달합니다.



서울 강남과 송파에 고가 아파트 8채를 보유한 한 주택임대사업자는 전세금을 타인에게 빌려주고도 이자 소득을 신고하지 않았고, 임대 법인 돈으로 해외여행을 가고 명품을 구입한 것으로 드러났습니다.



서울 등 수도권에 아파트를 200채 이상 가진 또 다른 주택임대 업체는 임차인이 사업자가 아닌 일반인이라는 점을 악용해 40여 채에 달하는 임대 수입을 신고하지 않았습니다.



국세청은 이번 세무조사에 서울 강남 3구와 한강벨트, 수도권 소재 아파트를 임대하거나 분양한 사업자 위주로 선정했다면서 세제혜택을 받으면서도 변칙적 방법으로 탈세 행위를 하는 다주택 임대업자를 지속적으로 검증하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 이소영)