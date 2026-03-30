중국 에어차이나 북한 직항편 6년 만에 이륙…평양서 중국 대사가 승객 맞이

▲ 30일 중국 베이징 서우두국제공항에서 북한 평양 순안국제공항으로 향하는 중국국제항공(에어차이나) 항공편 운항이 재개된 가운데 탑승객들이 대기하고 있다.

중국 국적 항공사인 중국국제항공(에어차이나)이 30일 중국 베이징과 북한 평양을 잇는 직항 노선 운항을 6년 만에 재개했습니다.중국 관영 신화통신과 AFP통신 등에 따르면 에어차이나는 이날부터 매주 월요일 주 1회 베이징 서우두국제공항과 평양 순안국제공항을 연결하는 양방향 정기편 운영에 들어갔습니다.에어차이나는 코로나19가 확산하기 시작하던 2020년 1월 북한행 항공편 운항을 전면 중단한 이후 6년 만에 평양 노선 운항을 재개했습니다.앞서 북한 고려항공이 2023년부터 평양-베이징 노선을 재개해 주 2회 운항하고 있지만 중국 항공사들은 그동안 북중 정기편을 운항하지 않았습니다.노선 복원 후 첫 비행기인 CA121편은 베이징 현지시간으로 이날 오전 8시쯤 서우두공항에서 이륙했습니다.에어차이나 홈페이지에는 CA121편이 이날 오전 8시 5분 출발 예정이었으며, 실제로는 8시 9분에 출발했다고 나와 있습니다.CA121편은 오전 11시쯤(북한 시간) 평양 순안국제공항에 도착할 예정이었지만, 그보다 22분 이른 10시 38분에 착륙했습니다.이 비행기는 이후 평양발 베이징행 항공편(CA122)으로 낮 12시 9분에 순안공항을 출발해 베이징 시간으로 12시 51분에 서우두 공항으로 돌아왔다고 에어차이나는 밝혔습니다.평양에서는 왕야쥔 주북한 중국 대사가 대사관 직원들과 전우철 조선민용항공총국 대외사업국 부국장 등과 함께 직접 순안국제공항에 나와 첫 번째 승객들을 맞이했다고 북한 주재 중국 대사관이 전했습니다.왕 대사는 승객들을 환영하면서 "에어차이나의 북한 노선 운항 재개는 중국과 북한의 항공운송 협력에 있어 상징적인 사건"이라며 "이는 양국의 우호적 왕래를 더욱 증진하고 민심 소통의 다리를 놓으며 인적 이동과 경제무역 협력, 인문교류 촉진에 새로운 동력을 불어넣을 것"이라고 말했습니다.그는 "이로써 양국 간 도로, 철도, 항공 통행이 전면적으로 재개됐다"며 양국 국민 간에 더욱 긴밀한 교류를 추진하겠다고 덧붙였습니다.베이징발 CA121편에 탑승한 전체 승객은 10여 명에 그쳤습니다.120여 명이 탑승할 수 있는 비행기가 배정된 것을 고려하면 사실상 거의 빈 좌석으로 운항한 셈입니다.북한은 현재 관광 비자를 러시아인 단체 여행객 등에 제한적으로 내주고 있어 중국에서는 사업, 학업 등 목적이 있어야 북한에 갈 수 있습니다.중국은 앞서 지난 12일 베이징과 평양을 잇는 양방향 여객열차 운행을 6년 만에 재개한 데 이어 국적 항공사의 북한 직항편도 복원하며 북한과의 인적 교류 확대에 속도를 내고 있습니다.북중 여객열차·여객기 운행 재개는 지난해 9월 김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 열병식을 계기로 6년여 만에 베이징을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 만나 관계 복원을 확인한 이후 6개월여 만에 이뤄졌습니다.(사진=연합뉴스)