'아근진' 김수로, 20년간 이어진 끈질긴 덫…"엄기준 아파트로 이사까지" 충격 실화

'아니 근데 진짜!' 배우 김수로가 엄기준을 잡기 위해 이사까지 감행한 에피소드가 공개된다.



오늘(30일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에는 배우 김수로, 엄기준, 박건형이 출연해 4MC에게 그동안 숨겨둔 에피소드를 털어놓으며 웃음 폭탄을 터트릴 예정이다.



최근 진행된 '아니 근데 진짜!' 녹화에서 엄기준과 박건형은 "김수로의 덫에 걸려 20년 동안 못 빠져나오고 있다"고 폭로해 궁금증을 자아냈다. 김수로는 엄기준에게 덫을 치기 위해 같은 아파트로 이사까지 갔다고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 카이는 자신도 김수로의 덫에 걸린 적 있다며, "고급 와인 한 번 얻어먹고 영국 촬영에 끌려갔다"라고 폭탄 발언해 모두를 놀라게 했다.



이어 '악역 전문 배우' 엄기준의 반전 매력도 공개됐다. 평소 말수가 적지만 빈말은 절대 하지 않는다는 그는 다른 방송 촬영 중 이수지가 농담으로 말했던 술 약속도 정말 믿고 기다렸다며 순수한 면모를 드러내 폭소를 자아냈다. 여기에 "사실 귀여움도 30~40%는 된다"고 수줍게 밝히며, 탁재훈을 향한 애교를 선보여 현장을 발칵 뒤집었다는 후문이다.



한편, 현장에 '폭력전'이 일어나 한바탕 소동도 일어났다. 맞는 것과 때리는 것 중 어떤 연기가 더 힘드냐는 질문에 각자 다른 의견을 말하자, 탁재훈이 "서로 맞고 때리는 연기를 보여달라"고 요청했고 이에 메소드 싸움 연기가 펼쳐져 현장을 폭소케 했다.



이밖에 촬영 도중 겪었던 엄기준의 민망한 에피소드도 공개됐다. 늦은 밤 달동네에서 열연을 펼치던 중 '시끄러우니까 딴 데 가서 촬영하라'며 주민에게 혼이나 쫓겨날 뻔했다는데, 당시를 회상하며 난감한 미소를 짓는 그로 인해 모두 웃음바다가 됐다.



김수로, 엄기준, 박건형과 함께한 '아니 근데 진짜!' 9회는 30일 밤 10시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)