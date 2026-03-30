이 대통령 "전 세계 에너지 문제…잠이 안 올 정도로 심각한 상황"

▲ 이재명 대통령이 30일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다'에서 발언하고 있다

이재명 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 상황에 따른 전 세계 에너지 위기를 언급하며, "잠이 안 올 정도로 심각한 상황"이라고 말하고, 신재생에너지 전환 필요성을 강조했습니다.이 대통령은 오늘(30일), 제주 한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 '기술이 성장하고 일상이 문화가 되는 섬, 제주' 타운홀미팅 모두발언에서 "지금 당장의 문제도 그렇지만 앞으로 미래는 더 상황이 불안정해지는 것 같다. 생각하는 것보다 상황이 별로 안 좋다"며 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "에너지 문제는 결국 한번쯤은 겪어야 될 문제이기도 했다"면서, "제주는 외부의 의존도가 쉽지 않고, 자연·재생에너지는 잠재력이 크다"고 짚었습니다.이어, "대한민국은 전체적으로 재생에너지로 뭐 신속하게 전환해야 된다. 화석 에너지에 의존하면 미래가 매우 위험하다"면서, "재생에너지로 전환해야 하고, 가장 빨리 현실적인 성과를 낼 수 있는 곳이 제주도가 아닐까 하는 생각이 들었다"고 덧붙였습니다.그러면서, 여러 에너지원을 신속하게 재생에너지로 바꿔야 한다고 강조했습니다.이어진 김성환 기후에너지환경부장관의 '탄소중립, 에너지 대전환으로 녹색 문명을 개척하는 섬, 제주' 발제 직후 이 대통령은 제주도에 신차 구매를 전기차로 하는 방안을 앞당겨 달라고도 주문했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)