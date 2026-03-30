[자막뉴스] 190cm 헤비급에도 "XX 왜 찍어"…중2 담배 '길빵' 계도했다 '봉변'

종합격투기 헤비급 선수 명현만이 횡단보도에서 담배를 피우는 10대 중학생을 계도하다 욕설을 듣고 경찰에 신고당했습니다.



지난 21일 공개된 유튜브 영상에서 명현만은 개그맨 강승구, 정보현과 함께 비행 청소년을 찾아 계도하는 콘텐츠를 찍기 위해 인천 남동구 구월동을 찾았습니다.



마침 횡단보도에서 담배를 피우는 중학생을 발견한 이들 일행, 학생을 멈춰 세웠습니다.



[개그맨 강승구 : 일로와봐 너희들 학생이잖아. 너 몇학년이야? (저요? 중2요)]



이 학생은 자신이 중학교 2학년이라면서 담배를 길바닥에 버렸습니다.



[개그맨 강승구 : 야 담배 똑바로 주워 임마. 걸어가면서 대놓고 담배 피우는 거는]



[종합격투기 선수 명현만 : 어른들도 있고 애들도 다니고 있는데 담배를 피우고 다니면.. 그거 멋 없어 별로. 우리 어쨌든 담배는 피우지 말고]



그런데 돌연 학생이 욕설을 하기 시작합니다.



[학생 : 잘못한 건 알겠는데 XX 왜 찍냐고요]



그러면서 명현만과 강승구가 자신을 위협한다며 오히려 이들을 경찰에 신고했습니다.



현장에 도착한 경찰은 명현만에게 "저 학생이 저희 관내 비행 청소년"이라며 "무슨 내용인지는 알 것 같다"면서 그냥 아예 상대하지 말라고 말했습니다.



[개그맨 강승구 : 어른으로서 지적할 수 있는 거잖아요.]



[종합격투기 선수 명현만 : 저나 형님처럼 체격이 큰 사람들이 뭐라고 하는데도..]



종합격투기 헤비급 선수인 명현만은 키 190㎝에 시합 체중 117㎏ 수준입니다.



최근 소셜미디어에는 10대 학생들이 도로나 학교 등 공공장소에서 적나라하게 흡연하는 영상이 올라오고 있는데, 지난 25일에는 전남의 한 고등학교 학생들이 학교 화장실과 계단, 복도에서 대놓고 담배를 피우는 영상이 소셜미디어에 올라와 논란이 되기도 했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 화면출처 : 유튜브 매드브로 MadBros, 제작 : 디지털뉴스부)