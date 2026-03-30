엑소 찬열부터 줄리엔 강까지…'열혈농구단' 시즌2, 화려한 라인업 공개

'감독' 서장훈의 SBS '열혈농구단'이 시즌2로 돌아온다.



'열혈농구단'은 '감독' 서장훈과 '코치' 전태풍이 직접 선발한 연예계 최강 농구팀 '라이징이글스'의 아시아 농구 제패를 그리는 프로그램으로 지난해 시즌1이 방송됐다. 시즌1에서 농구 강국 필리핀과의 경기에서 짜릿한 완승을 거둔 '라이징이글스'가 시즌2에서도 대만을 상대로 아시아 제패의 흐름을 이어가는 한편, 국내 최강 동호인 팀들과의 열혈농구리그를 개최해 한층 업그레이드된 농구 예능의 진면모를 선보일 계획이다.



'열혈농구단' 시즌2가 개최하는 열혈농구리그 '전국 최강전'은 전국 각 지역을 대표하는 동호인 농구팀들이 '최강팀' 타이틀을 놓고 격돌하는 리그다. 서장훈 감독의 '라이징이글스'를 포함한 총 8개 팀이 참가해 지역의 자존심과 팀의 명예를 걸고 치열한 승부를 펼칠 예정이다.



'라이징이글스'는 시즌2 선수 구성에도 변화를 맞았다. 특급 전사 출신의 승부사 EXO 찬열, 상대를 제압하는 최강 피지컬의 센터 줄리엔 강, 체대 출신의 농구 2부 리그 출전 경험자 코미디언 조진세, 아이돌 그룹 NOWZ(나우즈)의 진혁이 합류한다. 진혁은 어린 시절 태권도를 배우며 다져온 기본 체력을 바탕으로 생애 최초로 농구에 도전하는 0년 차 연습생으로 투입, 8년간 아이돌 연습생 생활로 쌓은 열정과 끈기를 앞세워 코트 데뷔를 꿈꾸는 '아기 독수리'로 활약을 펼칠 전망이다.



코치진에도 변화가 생겼다. KBL 레전드 가드 '매직키드' 김태술 코치를 영입하며, 감독 서장훈과 코치 전태풍, 김태술로 이어지는 국가대표급 감독, 코치진을 완성했다. 김태술 코치의 합류로 '라이징이글스'의 전력 상승에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 여기에 시즌1 후반부 매니저로 합류했던 산다라박 역시 시즌2에도 함께하며 특유의 밝은 에너지로 팀에 활력을 더하고 승리의 기운을 불어넣을 예정이다.



또한 '라이징이글스'는 아시아 제패의 여정을 이어간다. 첫 번째 대결 국가였던 필리핀에 이어 두 번째 상대국은 아시아 농구의 중심지 대만이다. 약 1만 5천 석 규모의 관중이 운집하는 타이베이 아레나에서 경기가 펼쳐질 예정으로 두 번째 국가 대항전에서 어떤 결과를 만들어낼지 역시 '열혈농구단' 시즌2의 주요 관전포인트다.



지난 시즌을 시작으로 농구 예능의 새로운 판을 써 내려간 '열혈농구단'은 시즌2를 통해 한층 확장된 스케일과 강화된 전력 그리고 더욱 치열해진 승부로 돌아온다. 국내 리그와 아시아 제패를 아우르는 다채로운 구성 속에서 또 어떤 명장면과 서사를 만들어낼지 귀추가 주목된다.



이번 국내 리그전은 전 경기가 직관 경기로 진행된다. '라이징이글스'가 목표로 하는 우승을 향해 달려가는 뜨거운 순간들을 현장에서 직접 느낄 수 있을 것으로 기대를 모은다. 국내 직관 경기 티켓은 오는 31일(화) 8시 YES24를 통해 오픈될 예정이다.



'열혈농구단' 시즌2는 올해 하반기, SBS와 넷플릭스를 통해 방영될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)