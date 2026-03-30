'동상이몽2' 40kg 감량 홍윤화, 원인 모를 이상증세 호소…대학병원 긴급 방문까지

40kg 감량에 성공한 개그우먼 홍윤화가 이상증세를 호소한다.



오는 31일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 40kg 감량 후 뜻밖의 건강 위기에 봉착한 홍윤화, 김민기 부부의 일상이 공개된다.



최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에서는 올해 40kg 감량 성공 소식을 알리며 많은 이들의 축하를 받았던 홍윤화가 이번엔 사뭇 심각한 모습으로 대학병원을 찾는 모습이 공개됐다. 평소의 밝은 모습은 온데간데없이 "내 몸이 너무 낯설다"며 당혹감을 감추지 못한 홍윤화는 결국 남편 김민기와 함께 비만학계 권위자 오상우 교수를 찾은 것.



검사 결과, 예상치 못한 소견이 이어지자 스튜디오는 충격에 빠졌다. 특히 홍윤화는 인생 최초로 영양 불균형 및 영양 부족이라는 판정을 받아 모두를 놀라게 했다. 이로 인해 일명 '맛있게 먹어서 빼는' 홍윤화 표 특별 식단은 물론, 최근 시작한 마라톤 도전에도 급제동이 걸렸다. 뿐만 아니라 이날 방송에서는 최근 이슈되는 다양한 다이어트 방법의 오해와 진실, 가장 효과적인 다이어트 꿀팁까지 공개될 예정으로 큰 관심을 모은다.



이어진 진단 결과에서는 더욱 날 선 긴장감이 감돌았다. 오상우 교수가 현재 홍윤화의 상황을 '요요의 시작'이라고 분석한 것. 청천벽력 같은 진단에 '프로 다이어터' 홍윤화는 즉각 반기에 나섰다. 그는 "건강을 위해 계획적으로 찌운 것"이라며 요요가 아닌 철저한 분석에 따른 자발적 증량이라 주장하며 팽팽하게 맞섰다. 일생을 다이어트에 바친(?) '40kg 감량 신화' 홍윤화와 '30년 경력' 비만전문의 오상우 교수 사이, 자존심을 건 요요 논쟁의 승자는 누구일지 궁금증을 자아낸다.



한편, 홍윤화는 위기를 기회로 삼아 추가로 15kg을 감량하겠다는 파격적인 목표를 다시 세웠다. 하지만 재도약을 위한 건강 회복을 핑계로 선보인 식단은 다름 아닌 고탄수화물, 고단백질, 고지방 메뉴 오리 한 상이었다. 식당에 들어서자마자 달라진 홍윤화의 눈빛에 남편 김민기의 걱정도 점차 커져 갔다. 화려한 발골쇼는 물론 단숨에 8인분을 해치우며 예전 '먹방 퀸'의 폼을 완벽히 회복한 홍윤화의 모습에 스튜디오에서는 군침을 흘렸다는 후문이다. 과연 홍윤화는 요요 논란을 딛고 또 한 번의 다이어트 신화를 기록할 수 있을지 관심을 모은다.



30년 경력 전문의가 밝히는 '다이어트 꿀팁'과 홍윤화의 파란만장한 건강 회복기는 오는 31일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)