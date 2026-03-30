"스포츠=나라 꼬라지"…'캐나다 국적' JK김동욱 또 SNS 글

캐나다 국적을 가진 가수 JK김동욱이 한국 축구 국가대표팀의 완패 직후 SNS에 글을 남겼다.



JK김동욱은 29일 자신의 SNS에 "스포츠는 나라 돌아가는 꼬라지와 연관성이 있다? Yes"라며 "어제 축구 보면서 절실히 느꼈다. 언제적 코트디부아르니.."라는 글을 올렸다.



이는 대한민국 축구 국가대표팀이 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 0-4로 완패한 직후 게재된 것이다. FIFA 랭킹 22위 한국은 37위 코트디부아르를 상대로 경기 내내 밀리며 네 골 차 패배를 기록하며 경기력에 대한 비판을 받았다.



JK김동욱은 그간 SNS를 통해 국내 정치 현안에 대한 의견을 꾸준히 밝혀왔다. 윤석열 전 대통령 내란 수사 과정에서 체포영장이 발부되자 그는 "종북세력들 정신승리' 등 계엄을 옹호하는 듯한 SNS 메시지를 올렸다가 '외국인 정치활동 금지'로 피고발됐다. 이후 수사를 통해 실제 집회 참여 여부 등이 인정되지 않으면서 무혐의 처분을 받은 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)