[여담야담] "대구, 국힘 버려야" 김부겸 출마 선언…민주 동진 정책 '고삐'

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원

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●김부겸, 대구 출마 선언 ~ ●'컷오프' 불복 '마이웨이'



이기헌/더불어민주당 의원

"김부겸, 대구시장 되면 차기 대권 주자 가능성"

"김부겸, 적이 없고 진솔하고 다정다감한 인품"

"장동혁, 이진숙 버릴 수 없을 것"

"이진숙-주호영 단일화 가능성 낮아"



김근식/전 국민의힘 비전전략실장

"김부겸, 국힘 입장에서 만만치 않은 경쟁력"

"국힘, 인물 대 인물 구도에서 대구 선거 불리"

"대구, 중도 성향 보수 유권자 표심이 관건"

"주호영-한동훈 '흰색 연대' 가능성이 최대 변수"



최선호/SBS 논설위원

"김부겸, 출마 선언에서 '정서적 접근' 두드러져"

"김부겸, 대구에서 지속적으로 40% 이상 얻어 와"

"대구, 정신 못 차린 국힘 응징하자는 분위기 강해"

"이진숙 행보, 취재기자들 사이에도 '반신반의'"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)