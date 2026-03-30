[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 대통령 오늘(30일)은 이런 이야기했습니다. "이란과 협상이 잘 돼 나가고 있다. 꽤 조기에 합의가 이뤄질 것으로 생각한다"고 말한 겁니다. 하지만 미군 지상군 투입을 위해서 미군 병력이 대거 중동에 집결하는 등 군사적인 압박 수위도 높아지고 있습니다.



2. 국세청이 강남 3구 한강 벨트에 아파트 5채 이상 가진 다주택 임대업자와 법인 등 15개 사업자에 대한 세무조사를 실시합니다. 조사 대상이 된 사업자들의 탈루 혐의 금액만 2천800억 원에 이릅니다.



3. 김부겸 전 국무총리 오늘 대구시장 선거 출마를 공식 선언했습니다. 국민의힘도 공천 갈등 속에 오늘 저녁 대구시장 예비후보 첫 토론회를 열고 본격적인 후보 선출 일정에 들어갑니다.



4. 방탄소년단의 새 앨범 아리랑이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 빌보드 200 1위에 올랐습니다. 아리랑은 디지털 다운로드 횟수 등을 합산한 결과 64만 1천 장에 해당하는 앨범 판매 유닛을 기록해 이 부분 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치를 나타냈습니다. 방탄소년단이 빌보드 200에서 1위를 기록한 것 아리랑이 7번째입니다.