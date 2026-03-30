LGU+, 유심 교체 절차 본격화…안내 문자 발송 시작

▲ LG U+ 용산사옥

LG유플러스가 유심(USIM) 업데이트와 무상 교체를 안내하는 대고객 문자 발송을 시작했습니다.30일 LG유플러스에 따르면 회사는 이날부터 전 고객을 대상으로 문자메시지를 순차 발송해 유심 업데이트 및 무상 교체 관련 절차를 안내하고 있습니다.LG유플러스는 고객센터 문의나 매장 방문이 단기간에 집중되는 것을 방지하기 위해 오는 4월 7일까지 안내를 마무리할 계획입니다.고객별 업데이트 또는 교체 대상 여부는 다음 달 8일부터 U+원 앱 또는 LG유플러스 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.유심 업데이트는 내달 13일부터 U+원 앱 또는 홈페이지를 통해 매장 방문 없이 진행할 수 있습니다.매장에서 유심 업데이트나 교체를 원하는 고객은 4월 8일부터 U+one 앱이나 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 메뉴를 통해 사전 예약한 뒤 방문하면 됩니다.매장 방문 시에는 본인 확인을 위해 신분증과 사용 중인 휴대전화(유심)를 지참해야 합니다.대리인이 방문할 경우에는 고객 휴대전화와 함께 위임 절차에 필요한 관련 서류를 준비해야 합니다.앞서 LG유플러스는 개인을 식별하는 통신 정보인 국제이동가입자식별정보(IMSI)를 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용해 부여했다며 보안 우려 등을 받아들여 다음 달 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 교체를 실시한다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)