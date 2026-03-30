연간 손상 환자 355만 명… 교통사고는 감소, 추락·미끄러짐은 증가

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▲ 손상 발생 규모

2023년 사고나 중독 같은 외부 요인으로 손상을 입은 환자가 355만 명, 사망자는 2만 8천 명으로 집계됐습니다.질병관리청은 14개 기관이 협력해 2023년 손상으로 인한 사망, 응급실 이용, 입원, 119 구급차 이송 등을 통합 분석한 '제15차 국가손상종합통계'를 발간했습니다.손상은 사고나 재해, 중독 등 외부 위험요인에 의해 발생하는 신체적·정신적 건강상의 문제 또는 그 후유증을 뜻합니다.손상으로 외래진료나 입원 등을 경험한 사람은 2023년 약 355만 명으로 전 국민의 6.9% 상당이었고, 구급차로 이송된 손상 환자는 64만 명이었습니다.손상 사망자는 2023년 기준 2만 7천812명으로, 전체 사망자의 7.9%를 차지했습니다.최근 10년간 전체 손상 환자는 2014년 383만 명에서 2023년 355만 명으로 감소한 것으로 나타났습니다.손상 사망자 또한 2014년 2만 9천349명에서 2023년 2만 7천812명으로 5.2% 줄었습니다.생애 주기별로 달라지는 활동과 환경에 따라 손상의 양상도 달라지는 것으로 나타났습니다.10대 이하에서는 아동 1천 명 중 4명이 아동학대를 경험했고, 아동학대 행위자는 100명 중 86명이 부모였습니다.학생 100명 중 3.3명은 학교에서 손상을, 1천 명 중 19명은 학교폭력을 각각 경험한 것으로 조사됐습니다.외부 활동이 활발한 30대에서는 1천 명 중 7.8명이 교통사고로 인한 손상을 경험한 것으로 나타났습니다.70세 이상에서는 100명 중 4.3명이 추락으로 입원했습니다.최근 10년간 교통사고로 인한 손상은 줄어들고 추락과 미끄러짐에 의한 손상은 증가했습니다.구급차로 이송된 손상 환자 중 교통사고 환자가 차지하는 비중은 2014년 30.1%에서 2023년 26.7%로 다소 감소한 반면, 추락과 미끄러짐은 2014년 31.3%에서 2023년 41.0%로 9.7%포인트 증가했습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)