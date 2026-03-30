일본 홈런왕 출신 무라카미, MLB 데뷔 3경기 연속 홈런포

▲ 데뷔 3경기 연속 홈런을 때린 일본 출신 강타자 무라카미 무네타카

일본 출신 강타자 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔 3경기 연속 홈런포를 쏘아 올렸습니다.무라카미는 오늘(30일) 미국 위스콘신주 밀워키에서 열린 2026 MLB 밀워키 브루어스와 방문 경기에서 2회초 우중간 담을 훌쩍 넘기는 홈런을 터뜨렸습니다.5번 타자 1루수로 선발 출전한 무라카미는 풀카운트 대결 끝에 밀워키 오른팔 투수 브랜던 스프로트의 몸쪽 낮은 커터를 걷어 올렸습니다.타구는 발사각 38도로 솟구쳐 시속 164.3㎞의 속도로 114.3ｍ를 비행해 화이트삭스 불펜에 꽂혔습니다.이 아치로 무라카미는 메이저리그 데뷔 후 3경기 연속 홈런이라는 진기록을 완성했습니다.데뷔 직후 3경기 연속 홈런은 2016년 콜로라도 로키스 트레버 스토리, 2019년 시애틀 매리너스 카일 루이스 이후 7년 만입니다.또한 이 부문 기록은 2016년 스토리가 세운 4경기 연속입니다.무라카미는 일본프로야구(NPB)에서 8시즌을 뛰며 2022년 56홈런을 포함해 통산 246홈런을 때린 일본의 대표적인 거포입니다.그는 지난 12월 화이트삭스와 계약하며 빅리그에 진출했습니다.하지만 무라카미는 기록 달성에도 웃지 못했습니다.소속팀 화이트삭스가 밀워키와의 개막 3연전을 모두 내주며 싹쓸이 패를 당했기 때문입니다.화이트삭스는 27일 개막전에서 2대 14로 대패했고, 29일 2차전 역시 1대 6으로 졌습니다.이날 3차전에서는 무라카미의 홈런 등을 묶어 7대 2로 앞서가다가 투수진이 무너지며 7대 9로 뼈아픈 역전패를 당했습니다.무라카미는 경기 후 "이정표를 남겨 정말 감사하고 기쁘다"면서도 "아직 갈 길이 멀고 개선할 방법이 많기 때문에 앞으로도 계속 노력하겠다"고 덤덤한 소감을 남겼습니다.한편 클리블랜드 가디언스의 신인 외야수 체이스 딜로터 역시 무라카미와 나란히 데뷔 첫 3경기 연속 홈런 클럽에 가입했습니다.딜로터는 데뷔전 멀티 홈런을 포함해 첫 3경기에서 4개의 홈런을 쏘아 올리며 무서운 장타력을 뽐냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)