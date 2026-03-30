번역가 황석희, 성범죄 의혹…"심신상실 상태였다"

유명 영화 번역가 황석희 씨가 과거 성범죄를 저질렀다는 의혹이 제기되자 관련 사항에 대해 법적 검토를 진행 중이라고 밝혔습니다.



디스패치는 오늘(30일) 황 씨가 준유사강간 등 혐의를 포함해 총 3차례의 성범죄 이력이 있다는 의혹을 보도했습니다.



디스패치 보도에 따르면 황 씨는 지난 2005년 여성 행인을 상대로 추행 및 폭행을 저지른 뒤 "술에 만취한 심신상실 상태"였다고 호소한 것으로 전해졌습니다.



또, 지난 2014년엔 술에 취한 수강생에게 성폭력을 시도하고 불법 촬영을 했다는 의혹도 있다고 디스패치는 전했습니다.



디스패치는 황 씨가 이 사건들로 두 차례 기소됐고, 모두 집행유예 처분을 받았다고도 보도했습니다.



이에 대해 황 씨는 자신의 SNS에 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 입장을 밝혔습니다.



황 씨는 영화 '데드풀' 등을 번역해 이름을 알리며 이른바 '초월번역' 등으로 인기를 끌었고, 최근 100만 관객을 돌파한 '프로젝트 헤일메리' 번역에도 참여했습니다.



황 씨는 자신의 SNS에 페미니스트 주제에 대해 언급하며 "한국 남자라면 여혐에서 자유로울 수 없다는 걸 인정하고 반성하자"는 글을 올리기도 했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)