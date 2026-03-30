[바로이뉴스] '쌍방울 대북송금 사건 회유 의혹' 핵심자료 공개 관련 긴급 기자회견

'윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회(특위)' 소속 더불어민주당 의원들이 어제(29일) 사건 관련 녹취를 공개하자 파장이 일고 있습니다.



당시 쌍방울 대북송금 사건을 수사하던 박상용 검사가 이화영 전 경기도 평화부지사 측 변호인인 서민석 변호사와 통화하며 "실제로 그 이재명 씨가 완전히 주범이 되고, 이 사람(이화영)이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 저희가 그거를 할 수가 있고 그다음에 저 공익 제보자니 이런 것들도 저희가 다 해볼 수가 있고"라고 말하는 녹취가 공개됐습니다.



해당 특위 소속 의원들은 "검찰이 이재명 대통령을 쌍방울 대북송금 사건의 주범으로 만들기 위해서 진술을 짜맞춰 조작 기소했다"고 주장했습니다.



이에 더해 오늘 민주당 강득구 의원 등은 오늘 이 녹취 공개 관련한 긴급 기자회견을 열었습니다.



강득구 의원은 "통화녹취를 듣고 참담함을 넘어 분노를 금할 길이 없다"며, "정치검찰이 이재명 대표를 엮기 위해 조작했을 것이라는 의심이 현직 검사의 육성을 통해 사실로 확인되었다"고 말했습니다.



또 강 의원은 "한 가족의 삶이 검찰의 야비한 폭력 앞에 통렬히 무너졌다. 이것이 국가폭력이 아니라면 대체 무엇입니까"라고 말했습니다.



이어서 강 의원은 "정치검찰의 조작 수사는 이것만이 아니다"라며 김건희 여사 관련 도이치모터스 사건을 언급하기도 했습니다.



자세한 내용은 영상으로 전해드리겠습니다.



(구성: 김태원, 영상편집: 정용희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)