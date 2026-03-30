뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

수입 아동 가방서 발암성 중금속 43배…위해 제품 11만 점 적발

유영규 기자
작성 2026.03.30 12:04 조회수
수입 아동 가방서 발암성 중금속 43배…위해 제품 11만 점 적발
▲ 기준 부적합 수입 어린이 가방

관세청과 국가기술표준원은 신학기를 맞아 수입 어린이 제품에 대한 통관 단계 안전성을 집중 검사한 결과, 안전기준을 위반한 11만여 점을 적발했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.

검사는 지난달 9일부터 27일까지 3주간 어린이들이 많이 사용하는 학습·놀이용품 12개 품목을 중심으로 진행됐습니다.

품목별로는 연필·지우개 등 학용품(7만 4천 점)과 완구(1만 4천 점)가 주로 적발됐습니다.

위반 유형은 국가통합인증(KC)을 받지 않은 '미인증' 사례가 69.7%로 가장 많았고, KC 마크나 인증번호 등 필수 정보를 누락하거나 잘못 기재한 '표시사항 위반'이 25.5%를 차지했습니다.

특히 아동용 가방 3종(1천700점)에서는 환경 호르몬인 프탈레이트 가소제가 국내 안전 기준치를 최대 270배 초과해 검출됐습니다.

발암물질인 납·카드뮴 등 유해 중금속도 기준치를 최대 43배 초과했습니다.

관세청과 국표원은 유해 성분이 검출되어 기준에 부적합한 것으로 판정된 제품에 대해 전량 반송 또는 폐기 조치했다고 밝혔습니다.

(사진=관세청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지