[날씨] 밤 되면 중부지방도 비…제주 지역 '강한 비' 주의

오늘(30일)과 내일 전국에 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 비구름은 제주 지역부터 닿고 있고요.



오후가 되면 충청 이남 지역까지 확대됐다가 밤이면 그 밖의 중부지방에도 비가 내리겠습니다.



비는 내일 오전 중이면 대부분 그칠 텐데요.



이번 비는 제주와 남해안 지역에 집중되면서 남해안 지역에 많게는 60mm 이상, 제주 산간 지역에도 120mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



늦은 밤부터, 그리고 밤 사이 제주 지역에는 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.



강하고 많은 비에 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



비구름이 몰려오면서 건조특보는 모두 해제됐습니다.



비구름이 닿기 전까지 수도권과 충남 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



충북과 영남 지역에서는 낮에 일시적으로 농도가 높아질 때 있겠습니다.



오늘 낮 기온 어제와 비슷하게 오릅니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 대전은 21도 예상됩니다.



수요일에는 영남과 제주 지역에 비 예보가 나와 있고요.



토요일에는 다시 전국에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)