[자막뉴스] 홍서범 사과문에 전 며느리 '분노' "억지 사과, 그대로 뻔뻔" 추가 폭로

가수 홍서범·조갑경 부부가 아들의 외도 논란과 관련해 사과한 가운데 전 며느리 A 씨가 진정성 없는 '거짓 사과'라며 직접적인 사과를 요구했습니다.



A 씨는 어제 자신의 SNS를 통해 홍서범·조갑경 부부의 사과문을 공유하며 "대중이 아닌 본인과 아이, 제 가족들한테 사과하시라"고 밝혔습니다.



이어 A 씨는 "난리 나니까 대중에게 사과하는 척한다"며 "입장문을 보니 '주장과 많이 다른'이라고 하는데 모든 게 진실이니 애매하게 이야기하는 것"이라고 주장했습니다.



그러면서 "거짓 사과, 억지 사과, 뻔뻔한 태도 그대로입니다. 여러분 제발 쉽게 사라지지 않게 계속 도와달라"고 호소했습니다.



A 씨는 오늘도 추가로 글을 올려 "전 남편이 가출하면서 부모님끼리 만나자며 본인들이 되는 시간을 얘기해 대전으로 친정 부모님이 왔지만, 약속 시간이 되어서야 불참을 통보했다"라는 취지로 주장했습니다.



앞서 홍서범·조갑경의 아들 홍 모 씨가 결혼 생활 중 외도를 저지르고 가출했다는 사실이 알려지며 논란이 불거졌습니다.



대전가정법원은 지난해 9월 A 씨가 제기한 위자료 소송에서 홍 씨의 귀책을 인정하며 위자료 3000만 원과 양육비 월 80만 원 지급을 명령했습니다.



논란이 확산되자 홍서범·조갑경 부부는 입장문을 통해 "최근 보도된 아들의 이혼 소송과 관련해 대중 여러분께 실망과 불편함을 드린 점 고개 숙여 깊이 사죄드린다"고 입장을 밝혔습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)