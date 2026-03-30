경기교육청, 내년도 고입부터 중1 2학기 성적 반영

▲ 경기도교육청 광교청사

경기지역 2027학년도 고입부터 중학교 1학년 2학기 성적이 반영됩니다.경기도교육청은 30일 이런 내용으로 담은 고교 입학 전형 기본계획을 발표했습니다.고교 신입생은 전기고와 후기고로 나눠 중학교 내신 성적과 학교생활기록부 기재 내용을 중심으로 선발됩니다.과학고, 마이스터고, 예술고, 체육고, 특성화고, 일반고 특성화과 등 전기고 입학 전형은 8월 24일∼12월 1일 진행됩니다.후기고에 해당하는 일반고, 자율형 공립고, 외고, 국제고, 자율형 사립고 등은 12월 4일∼내년 2월 5일 실시됩니다.특히 내년도 고입 전형부터는 그동안 포함되지 않았던 중학교 1학년 2학기 성적이 반영됩니다.앞서 경기도교육청은 2017년부터 모든 중학교에 자유학년제를 도입했고 이에 1학년 학생들은 중간·기말고사를 치르지 않았습니다.그러나 2023년부터 자유학년제 대신 1학년 2학기 자유학기제가 적용됐으며 지필 고사는 첫해 유예돼 내년 고교에 입학하는 현재 중학교 3학년 학생들이 1학년 2학기부터 치렀습니다.내년도 고입 전형 기본계획은 경기도교육청 고등학교 입학 전학 포털 홈페이지(http://satp.goe.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)