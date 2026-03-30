"피신하라" 이란의 경고…"중동 내 미 대학 분교 공격할 수도"

이란이 중동 지역에 위치한 미국 대학 분교 공격할 수 있다고 경고했습니다.



29일(현지 시간) 미국 인터넷 매체 더힐에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 "중동 지역 내 미국 대학은 정당한 표적으로 취급될 것"이라고 밝혔습니다.



현재 카타르와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아에는 뉴욕대(NYU)를 포함해 조지타운대와 노스웨스턴대 등 다수의 미국 대학이 운영하는 분교가 운영되고 있습니다.



혁명수비대가 미국의 교육기관에 대해 군사 공격을 위협한 것은 최근 이란 대학의 공습 피해에 대한 보복 차원으로 풀이됩니다.



이란 정부는 테헤란 과학기술대와 이스파한 공대가 이스라엘의 공격을 받아 일부 건물이 파손되고 직원들이 다쳤다고 밝혔습니다.



이스라엘은 이란의 핵 프로그램에 대처한다는 명분으로 핵 관련 연구소와 과학자들을 공습 대상으로 삼고 있는 것으로 알려졌습니다.



이에 대해 혁명수비대는 "파괴된 이란 대학들에 대한 보복이 이뤄질 때까지 공격할 것"이라며 미국 대학 분교 교수와 학생, 인근 주민에게 캠퍼스로부터 1km 이상 피신하라고 경고했습니다.



한편 이란 정부는 미국에 대학 시설에 대한 공격을 규탄하고, 재발 방지 약속을 요구한 것으로 전해졌습니다.