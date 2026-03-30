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"칭얼대서"…카페서 장난감으로 한 살배기 때린 40대 입건

유영규 기자
작성 2026.03.30 10:51 조회수
"칭얼대서"…카페서 장난감으로 한 살배기 때린 40대 입건
경기남부경찰청 여성안전과는 다른 이들이 보는 앞에서 한 살배기 딸을 폭행한 혐의(아동복지법 위반)로 40대 여성 A 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 오늘(30일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 28일 오후 5시 안산시의 한 카페 내에서 딸 B(1) 양의 얼굴을 장난감으로 수 차례 때린 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 A 씨의 폭행을 본 목격자 신고를 받고 현장에 출동했습니다.

A 씨는 경찰을 보고는 아이를 데리고 현장을 벗어나려 했으며, 인적사항 및 사건 경위 진술을 요청한 경찰에 고성과 욕설을 했습니다.

이에 경찰은 매장 CCTV로 A 씨의 혐의를 확인해 현행범으로 체포하고, B 양을 다른 가족에게 인계했습니다.

A 씨는 이 과정에서 분을 삭이지 못한 듯 B 양에게도 큰소리를 지른 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 "아이가 칭얼대서 화가 났다"고 범행 동기를 밝혔으며, 자신의 행위는 학대가 아닌 훈육이라는 취지로 진술했습니다.

경찰은 A 씨에게 아동학대 신고 이력이 없고, B 양의 신체에서 별다른 학대 흔적이 나타나지 않은 점을 고려해 당일 석방 조치했습니다.

다만 재범 우려가 있다고 판단, A 씨에게 긴급임시조치 1호(주거 퇴거)와 2호(100ｍ 이내 접근 금지) 등의 조처를 했습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 여죄 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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