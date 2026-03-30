정청래, 형량 거래 시도 의혹에 "대북송금 조작 의심이 진실로…하나부터 열까지 조작"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(30일) '쌍방울 대북 송금 사건' 수사를 담당한 박상용 검사가 형량 거래를 시도했다는 의혹과 관련해 "이런 검사가 다시는 대한민국 검사 집단에서 존재하지 못하도록 퇴출해야 하지 않겠느냐"고 말했습니다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "쌍방울 대북 송금 사건은 정치 검찰에 의해 하나부터 열까지 완전히 조작된 사건이라는 의심이 진실이라는 것으로 확인되고 있다"며 이같이 강조했습니다.그는 "윤석열 검찰 독재의 야당 탄압, 정적 죽이기, 이재명 죽이기에 대해 우리가 3년 내내 싸워오지 않았느냐"며 "'우리가 그때 제대로 맥을 짚었구나' 하는 것을 이번 검사의 녹취를 보면서 새삼 느끼게 되고 더 큰 분노를 느낀다"고 밝혔습니다.정 대표가 말한 '검사의 녹취'는 민주당 전용기 의원이 전날 기자간담회에서 박 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인인 서민석 변호사 사이의 통화가 담긴 녹취 파일을 공개한 것을 말합니다.여기에는 박 검사가 서 변호사에게 "이재명 씨가 완전히 주범이 되고 이 사람(이 전 부지사)이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 공익제보자니 이런 것들도 저희가 다 해볼 수가 있고 보석으로 나가는 거라든지 추가 영장을 안 한다든지 이런 게 다 가능해지는 것"이라고 말하는 내용이 담겼습니다.이에 박 검사는 "이화영 종범 의율을 제안한 것은 서 변호사"라며 "(녹취는) 제가 그것은 현재 상황에서 어렵다고 하며 일반적인 선처 조건을 설명하는 내용"이라고 반박했습니다.한병도 원내대표도 이날 회의에서 "이재명이 주범이어야 한다는 검찰의 조작 시나리오가 드러난 것"이라며 "대한민국 형사법 어디에 검사가 피의자와 형량을 거래하게 되어있단 말이냐"고 지적했습니다.이어 "민주당은 국정조사를 통해 쌍방울 대북 송금 사건을 포함한 정치검찰 조작 기소 의혹을 성역 없이 파헤치도록 하겠다"며 "박 검사를 비롯한 조작 수사팀을 증언대에 세우겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)