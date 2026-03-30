청와대, 이 대통령 취임 300일 맞아 공식 홈페이지 공개

▲ 이 대통령 취임 300일을 맞아 오픈한 청와대 정식 홈페이지

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청와대가 오늘(30일) 오전 11시 이재명 대통령 취임 300일을 맞아 국민과의 양방향 소통에 초점을 맞춘 정식 홈페이지를 공개합니다.인수위원회 과정 없이 곧바로 임기를 시작한 이재명 정부 청와대는 그간 행정 공백을 최소화하기 위해 임시로 홈페이지를 운영해왔습니다.이날부터 운영되는 정식 홈페이지는 '국민주권 실현'과 '참여와 소통'의 국정 철학을 토대로 국민이 국정의 주인공으로 참여할 수 있는 공간을 구현하는 데 방점을 뒀다고 청와대가 보도자료를 통해 설명했습니다.특히 '국민 참여형 3대 메뉴'를 신설, 국민이 단순히 정보를 소비하는 주체를 넘어 직접 국정 콘텐츠를 생산하고 정책을 제안할 수 있도록 했습니다.이 가운데 '대통령과 함께한 순간' 메뉴를 통해서는 국민이 대통령과 함께 찍은 사진을 올릴 수 있습니다.국민이 직접 정책 아이디어를 제안하는 '생활 속 공감정책' 메뉴, 국민이 직접 디자인한 스마트폰·스마트워치 배경 화면 등을 공유할 수 있는 '내가 만드는 디지털 굿즈' 메뉴도 운영될 예정입니다.또 '사전 정보 공개 목록' 메뉴를 신설, 주요 부서의 정보 목록을 선제적으로 공개해 국민이 이를 열람할 수 있도록 했습니다.'투명한 정부'를 지향하는 국민주권정부의 철학에 따른 것으로, 국민의 알 권리를 보장하고 행정 투명성을 높이려는 조치로 해석됩니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)