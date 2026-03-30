뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] '쾅쾅쾅' 들이받고 튀어 오른 차량…12대 연쇄 추돌 사고 발생한 이유

작성 2026.03.30 17:30 조회수
PIP 닫기
지난 16일, 대전의 한 고속도로 터널에서 차량 12대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했습니다.

터널 안 1차로에서 7대가 잇따라 추돌한 후, 뒤따르던 차량 5대가 속도를 줄이지 못하고 앞 차량 위로 올라타는 등 뒤엉키면서 터널 안은 순식간에 아수라장으로 변했는데요.

운전자를 포함한 15명이 다치고 월요일 아침 출근 차량이 몰리는 시간대에 1시간 넘게 정체를 빚었던 사고. 사고의 원인은 대체 무엇이었을까요.

(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지