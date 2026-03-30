[현장영상] '쾅쾅쾅' 들이받고 튀어 오른 차량…12대 연쇄 추돌 사고 발생한 이유

지난 16일, 대전의 한 고속도로 터널에서 차량 12대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했습니다.



터널 안 1차로에서 7대가 잇따라 추돌한 후, 뒤따르던 차량 5대가 속도를 줄이지 못하고 앞 차량 위로 올라타는 등 뒤엉키면서 터널 안은 순식간에 아수라장으로 변했는데요.



운전자를 포함한 15명이 다치고 월요일 아침 출근 차량이 몰리는 시간대에 1시간 넘게 정체를 빚었던 사고. 사고의 원인은 대체 무엇이었을까요.



(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)