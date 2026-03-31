우주가 AI·예술과 만나면? 세계적 아티스트 작품 4월 2일에 만나요 [취재파일]

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Q. 안녕하세요, 교수님. 이번 <SBS X 스페이스: 우주에서 찾는 기술주권>의 오프닝 무대를 맡아주셨는데요. 어떤 작품을 선보일 예정이신지, 그 작품을 통해 전달하고자 하는 메시지는 무엇인지 궁금합니다.

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Q. 교수님께서는 지드래곤과 협업한 2025년 작 <굿모닝, 미스터 지드래곤(Good Morning, Mr. G-Dragon)> 외에도, 그간 우주를 주제로 폭넓은 작품 활동을 이어오셨는데요. 교수님께 '우주'란 과연 어떤 의미인가요?

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Q. 최근에 교수님의 박사 논문이 영국의 유명 뮤지엄에서 영구 소장을 했다는 기쁜 소식을 전해 들었는데요. 어떻게 성사된 일인지 궁금합니다.

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Q. 교수님의 박사 논문 주제와 내용도 궁금한데요?

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Q. 교수님께서는 그동안 AI 기술을 활용한 작업도 꾸준히 이어오고 계신데요. 최근 AI가 사회 전반에서 주목을 받으면서 예술의 영역에서도 핵심 주제로 언급되고 있습니다. 한국의 미디어아트를 대표하는 작가로서, AI 시대에 예술이 어떤 역할을 해야 한다고 생각하시나요?

Q. 과거 인터뷰에서 교수님께서는 '예술은 우리를 고정관념과 강박으로부터 해방시킬 수 있다. 또한 미디어가 인간의 감각 경험을 극적으로 확장하는 새로운 예술의 시대가 열리고 있다'라고 말씀하신 바 있습니다. 그로부터 시간이 흐른 지금, 그간의 눈부신 기술적·사회적 변화 속에서 예술에 대한 교수님의 정의에도 변화가 있었나요? 현시점에서 교수님이 다시 내리는 '예술의 정의'는 무엇인지 궁금합니다.

Q. 마지막으로 미래의 우주 시민으로 살아갈 다음 세대들에게 작품으로 전하고 싶은 가장 소중한 가치는 무엇인가요?

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